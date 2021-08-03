【美股分析】中概教育股風暴　應如何分析？

內地教育股大跌觸發投資者憂慮中國股市，教育股應如何分析？港股上周出現暴跌，觸發成因是內地監管當局整頓，對於今次大跌的風眼──中資教育股應怎樣對待？

「雙減」改變教育生態系統

由於中國發布《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（簡稱「雙減」文件，官方全文連結）令教育股暴跌，好像好未來（美：TAL）、新東方（美：EDU）、有道（美：DAO）等應跌5成或以上，好未來在23日跌超過7成。

是次主要針對K12教育（幼兒、中小學），但亦包括學齡前及高中階段。內容包括學校教育要求及質量管理，全面規範校外培訓機構培訓行為。目標是有效減輕義務教育階段學生過重作業負擔和校外培訓負擔。時間上，要做1年內有效減輕、3年內成效顯著。

意見稿針對校外培訓機構的主要條文：

各地不再審批新的面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構

現有學科類培訓機構統一登記為非營利性機構

對原備案的綫上學科類培訓機構，改為審批制

對非學科類培訓機構，要區分類別，嚴格審批

學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作

上市公司不得通過股票市場融資投資學科類培訓機構

不得通過發行股份或支付現金等方式購買學科類培訓機構資產

外資不得通過兼併收購、受託經營、加盟連鎖、利用可變利益實體等方式控股或參股學科類培訓機構

綫上培訓要注重保護學生視力，每課時不超過30分鐘，課程間隔不少於10分鐘，培訓結束時間不晚於21點

校外培訓機構不得佔用國家法定節假日、休息日及寒暑假期組織學科類培訓

已違規的，要進行清理整治

根據市場需求、培訓成本等因素確定培訓機構收費專案和標準

將義務教育階段學科類校外培訓收費納入政府指導價管理

加強校外培訓廣告管理，確保主流媒體、新媒體、公共場所、居民區各類看板和網路平台等不刊登、不播發校外培訓廣告

受意見稿主要影響：

所有校外培訓機構需要重新審批

學科類培訓機構全部要轉為非營利性機構

學科類培訓機構不可資本化經營

嚴控開班時間，大幅壓縮培訓機構開班時長

收費納入政府指導管理

加強廣告管理

影響最重大的相信是不可以資本化經營，日後不能透過併購增長。在日常經營方面，由於嚴控開班時間及長度，營業時間無可避免將減少，好像原本安排在周末的課要調到平日。在廣告管理上加強，招生上應會遇到更大困難。收費納入監管將影響定價能力。有券商分析估計，校外培訓機構可能會損失8成收入。

換言之，校外培訓機構要維持現時經營狀態及增速將會很困難。另外，指明學科類培訓機構一律不得上市融資，引起已上市的可能存在退市風險，但相信發生的可能性未必很高。

未來：剝離及轉型

為了符合政策要求，目前市場普遍相信已上市的K12教育企業，在未來一、兩年會將相關業務分拆，並可能會由創辦人私有化。

另外，業務將需要轉型至新方向，市場普遍估計可能性有，課後託管，因為機構在學校周邊網點已有布局；向更高年齡層的在職培訓發展；向非學科類的培訓轉型，即是課外活動或興趣班。

整頓不會因股價跌改變

政策原意可減輕學生及家長在生活及財務壓力，從而有可能刺激生育率。不論如何，內地教育行業將迎來翻天覆地變化。由於教育股暴跌觸發了市場恐慌情緒，彭博報道，中證監傳周三晚召集主要投資銀行高層召開綫上會議，與會者包括了幾家主要國際銀行人員，會上談及教育部門的政策是有針對性，無意傷害其他行業的公司。即是說，縱使政策令到資本市場大幅波動，撤回都不是一個考慮選項。中概股在周三晚來了一次大反彈，教育股反彈也十分強勁，惟相信只是短期大幅超賣後的死貓彈，投資者不宜沾手這行業，因為政策風險過高，前景不明朗。

此外，對於非專注於K12教育的教育股，例如中教控股 （00839） 跌幅很溫和，甚至近乎收復全部失地，但未來大家也要小心，因為受影響的公司自然會向不受影響的高教領域轉型，意味競爭將會加劇。再往後，若高教行業或成人在職培訓過度資本化經營，監管的手同樣會伸到現時「安全地帶」。投資教育股大家要有心理準備，監管整頓永不會消失，所以不要太重倉於該行業。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

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