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【5000元消費券】未帶旺經濟先帶來通脹？　商戶率先加價　使得精明先格價！

個人增值 16:50 2021/08/02

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全城期待已久的消費劵終於到手！當市民都響應財爺呼籲齊齊消費帶旺經濟的同時，大家亦要記得對商品的價格要有警覺性。近日，有眼利網民已發現不少商店在推出消費券前已先行加價，變相出現通漲，因而感到十分不滿。

當中有網民發現一部本來售價為1,800元的美容儀，現時已勁加價六成至2,900元；一部電視原來價格大約3至4,000元的電視，亦已加價至5,000元；一部硬碟由原本消費券前的1,200元，增加至1,700元，增幅逾40%！

【避開「小資」打工族的理財小誤區：按此

商店趁機「坐地起價」，市民在消費時記得要頭腦清醒，畢竟這消費券共5,000元也是你的錢，要用得精明。若市民不留神，物價被推高，消費者最終要「嘔凸」所領取到的5,000元。變相市民在使用消費劵後，要適應加價後的物價水平。

精明理財的你，在購物前可以先行格價，衡量物品的價格是否值得，另一方面，在購物前不要衝動，要計劃清楚，做一個精明的理財專家。

【天生購物狂如何防避網購失控　3個小訣竅助減衝動消費：按此

 

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

消費種類 經濟 網上理財 美容 嘉信理財（Charles Schwab，美：SCHW） 快速消費品股 電子消費券 電視

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