【虛擬貨幣】再有加密貨幣買家被劫　投資者應選正規投資渠道

上周加密貨幣市場在利好消息帶動下回升。比特幣於上周一早間大幅飆升，至周二凌晨升穿4萬美元大關，雖然此後有所回吐，但周三晚間再度升至上周最高位40,650美元，目前在4萬上下波動，上周五報39,800美元，對比前周升22.1%。以太幣升幅略小於比特幣，上周最高見2,430美元，上周五報2,400美元，對比前周升16.3%。我們繼續介紹本周市場熱點事件。

馬斯克特斯拉持倉約值16.8億美元

上周比特幣大幅回升，離不開業界名人持續的發聲支持。繼前周在加密貨幣大會上唱好比特幣，特斯拉總裁馬斯克上周又有猛料爆出！一名推特用戶宣稱馬斯克與特斯拉共持有約4.2萬枚比特幣，總市值約爲14.7億美元，而馬斯克本人更回覆稱「我們沒那麼多，但很接近。」實際上，該用戶在推文中使用的是比特幣於6月底的價格，若按照目前的價格來計算，該持倉總市值應約為16.8億美元。

愈來愈多的大型機構開始探索加密貨幣市場的可能性。摩根大通上周首度正式允許其財富管理客戶選購加密貨幣基金。除此之外，有消息宣稱環球電商龍頭亞馬遜正在開發相應的支付系統，以在年底前接受比特幣付款，雖然亞馬遜官方否認這一消息，但在一定程度上依然提振了市場信心。

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上周本港再多一宗加密貨幣買家被劫案。上周三晚間，一名韓裔男子到尖沙咀準備與賣家交收比特幣，不料被數名刀手劫走所携巨款。這是今年第五宗交收加密貨幣劫案，相關個案中疑犯均以低價加密貨幣作爲誘餌，要求受害人携大額現金於夜晚至較爲偏僻的地區進行交收。各位投資者應提高警惕，盡量選擇更爲正規的渠道投資加密貨幣，保障人身及財產安全。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

ix加密貨幣指數上周五報9274點，一周升19.3%；ix比特幣指數報9664點，一周升23.8%；ix以太幣指數報20457點，一周升17.6%。上周内比特幣利好消息更多，反彈幅度更大，ix比特幣指數表現好於另外兩隻指數。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 9274 +19.3%（+1502） ix比特幣指數 9664 +23.8%（+1859） ix以太幣指數 20457 +17.6%（+3057） *截至2021年7月30日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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