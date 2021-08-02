▲ 【5000元消費券】有藥房收取2%手續費 八達通：收取額外費用涉違反協議

政府已於8月1日起發放 第一期電子消費券 ，網上流傳指，有市民到沙田一間藥房購物，並透過八達通支付，卻被該藥房就收取約2%手續費。 八達通回覆查詢指，據八達通和商戶簽訂的開戶協議，商戶只可收取貨品實際價錢，如不按開戶協議收取額外費用，例如手續費等，八達通有權取消該商戶資格。

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有市民使用八達通被另取服務費

有市民在網上分享，指自己在沙田一間藥房消費，共購買3件貨物，金額為1,006元，並以八達通付款，惟收據上顯示有一筆21元服務費，令總數變為1,027元，變相被收取約2%的服務費。他發文分享，呼籲市民使用電子消費券時要倍加小心。

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涉事藥房：事前有通知客人

涉事藥房在社交平台解釋，指員工有向客人表示，使用八達通消費逾200元，須收取2%的「銀行手續費」。該藥房表示，店舖屬小本經營，又指「如果賣價要包括使用八達通而產生的銀行手續費，其實這筆生意是要蝕錢的」。該間藥房另附上閉路電視片段，強調有向客戶解釋要收手續費，是在雙方同意下完成交易，又指會保留法律追究權利。

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八達通：或涉違反協議

八達通回覆時指，根據八達通與商戶所簽訂的開戶協議，商戶只可以收取貨品的實際價錢，不能收取額外費用，如不按協議，收取額外費用，如手續費等，八達通有權取消該商戶資格。八達通公司正核實該商戶是否在接受八達通付款時有額外收取手續費，如有違反協議，將對該商戶採取合適行動。

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責任編輯：李瑩

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