全智賢領銜Netflix《屍戰朝鮮》電影 以復仇箭手角色揭生死草之謎

全球影迷引頸以待了一年多的《屍戰朝鮮》最新一集終於在上星期五面世。不過早前大家一心以為是《屍戰朝鮮3》，後來才發現新上架的不是「影集」而是「電影」。製作團隊指，名為《雅信傳》的新一集為整輯劇集的前傳，清楚向觀眾說明兩季影集中，可以令亡者復活的神秘生死草的起源。

承接第二季最後一集的結尾一鏡，《雅信傳》的主角由全智賢飾演。作為「城底野人」的她，和族人生活在中國與朝鮮邊界。雖為女真人，卻因為隨祖先來到朝鮮居住，既不被生活在鴨綠江的女真人認同、也被朝鮮人看不起，身份長久受到兩面排擠。如此的歷史背景下，埋下雅信和族人的悲慘命運。

▲ 飾演小雅信的演員為童星金詩雅，曾演出韓國賣座電影《白頭山：半島浩劫》。

《屍戰朝鮮》的第一和第二季充斥大量喪屍，主角世子（由朱智勛飾演）和部下奮勇殺屍和驚險逃命的畫面，給觀眾帶來大大的感官刺激。影迷自然滿心期待新一集的故事同樣充滿驚嚇、緊張情節，或看得到全智賢大斬喪屍的激烈畫面。不過這部前傳，卻顛覆大家預想，沒有過往的血脈賁張，而是以沉鬱踏實的風格，仔細地描述雅信如何利用生死草踏上復仇之路。

▲ 作為《屍戰朝鮮》「主角」的生死草，將會在電影中有進一步解釋。

仔細鋪排全智賢復仇之路

劇情講述小雅信（年幼版全智賢）在官方禁止進入的「廢四郡」深山中發現生死草，知道具有能讓死人復生的奇效，希望以此來治療病重瀕死的母親，但因父親的阻止而沒有行動。後來因族人成為朝鮮和女真之間的犧牲品而慘遭屠殺，避過一劫卻未知事實真相的雅信，轉而向朝鮮軍官求助，更自願為奴以求換取日後向仇人報復的機會。

▲ 《雅信傳》中的雅信由全智賢飾演，為居於朝鮮北部的「城底野人」部族一員。

電影至此花了50分鐘作鋪排，90分鐘的片長，全智賢（成年版雅信）在過了一半後才現身，對比之前的宣傳陣勢，大呼不過癮的觀眾自然不在少數。甚至於在之前的50分鐘，偏向灰暗的色調、衣衫污糟的各種族人，也讓人看得有點一頭霧水。不少人指：「畫面太暗，不知道誰是誰？」對於恢宏的歷史背景、不熟悉的部族名稱如婆豬衛等，也令觀眾感到難以投入。畢竟，電影打着《屍戰朝鮮》的名號，不少人是為了看喪屍畫面而來，結果卻似是一部歷史片，自然不明所以。

似乎預計到影迷的疑慮，編劇金銀姬與導演金成勳早前接受海外媒體綫上聯訪時，特別說明創造出「雅信」這個角色的緣由。「雅信是在第二季初、中段的時候，我在構思劇本和之後的故事時，因為生死草是極寒的東西，所以就開始試着去了解朝鮮的北方地區。在這其中，也對在那區域居住的被稱為『城底野人』的東方人產生了興趣，然後慢慢開始形成的角色。」

▲ 全智賢的角色失去所有親人，電影亦以沉鬱風格展現。

由於前兩季獲得超高評價，編劇金銀姬坦言有壓力。「一定會有的，我認為不會有戲劇或者內容是讓所有人都喜歡的，特別篇也是，如果是期待動作戲的人，可能會覺得，怎麼會這樣？可能會想歪頭，但是我們想要傳達的企劃意圖，對於傳達雅信這個人物和北方背景的這個部分有盡了最大的努力，希望大家能夠沒有偏見的觀賞。」

全智賢展弓箭殺手形象

事實上，電影在全智賢出場後的推進非常迅速，發現真相後即馬上展開復仇之路，大家想看的喪屍也在此時空群出現。有別於劇集中世子和眾人的快刀斬殺、火槍爆頭的暴烈畫面，全智賢的弓箭手形象另有一種冷酷高手的味道，也更配合她為族人復仇而展現的冷血無情。

▲ 《屍戰朝鮮：雅信傳》為熱門劇集《屍戰朝鮮》的外傳電影，上星期五於 Netflix 全球上架。

第二季只露一面的全智賢，身份未明，留下不少疑點伏綫。到底她是販賣生死草的商人，抑或喪屍獵手？電影最後解開謎團，也承接了第一季中李承熙醫員的部分。對於《屍》迷來說，既滿足了喪屍癮，又進一步解開生死草的神秘面紗，算是一次滿足了兩個願望。不過只有一集的電影，到底讓人意猶未盡。《屍戰朝鮮》第三季，又要等多久？