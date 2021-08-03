【消費優惠】無印良品買滿$500送$50優惠券　美心中菜買$1000晚市禮券送$500

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 無印良品：買滿$500送$50購物優惠券

由即日起至8月8日，凡於無印良品店舖單次購物消費每滿500元，可獲贈無印良品50元購物優惠券乙張。數量有限，送完即止。

此優惠不適用於Café&Meal MUJI、麵包部及咖啡部。

2. 美心中菜：買$1000晚市禮券送$500晚市禮券

美心中菜推出消費券獎賞回饋，由8月1日起，只要用八達通、Tap & go、WeChat Pay或AlipayHK全數單一帳單購買1,000元晚市禮券，送合共500元晚市禮券，即付1,000元可得一共15張每張面值100元晚市禮券。

消費者可於美心皇宮、翠園（廣場飯店除外）、八月花 、八月居 、翠玉軒及紫玉蘭購買此優惠禮券。數量有限，售完即止。

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需要注意的是，100元晚市禮券只適用於晚膳堂食散座，100元晚市禮券有效日期至2021年11月30日。另外，100元晚市禮券不可與任何其他推廣、折扣優惠、信用卡推廣、優惠產品／菜式／套餐、全年優惠、會員優惠／貴賓卡／貴賓積分計劃、禮券及現金同時使用。

適用之分店

3. 洪瑞珍：用八達通付款享95折

由8月1日起，於洪瑞珍門市購買任何口味三文治滿6件，並以八達通付款即有95折優惠。

三文治款式以現場口味為主，每日限量，售完即止。優惠只能使用八達通單一付款方式，並優惠只適用於三文治產品。此優惠不適用於預訂及外賣平台服務。

另外，八達通優惠更可同時與「買滿6件即減20元」優惠使用。

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分店一覽：

地點：屯門屯門市廣場1期1樓Kiosk 8

營業時間：11:00a.m - 8:45p.m

地點：荃灣海之戀商場1樓1008號舖

營業時間：11:00a.m - 9:15p.m

地點：旺角朗豪坊B2 Shop 01B

營業時間：11:00a.m - 9:15p.m

地點：鑽石山荷里活廣場1樓146B號舖

營業時間：11:00a.m - 9:15p.m

地點：九龍灣德福廣場1期G96-97舖

營業時間：11:00a.m - 9:15p.m

地點：上水中心2樓2038A舖

營業時間：11:00a.m - 9:15p.m

撰文：hket小編

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