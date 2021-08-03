  • 28°C
香港時間 : 2021803日 (週二) 08:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】無印良品買滿$500送$50優惠券　美心中菜買$1000晚市禮券送$500

精明消費 07:00 2021/08/03

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 無印良品：買滿$500送$50購物優惠券

由即日起至8月8日，凡於無印良品店舖單次購物消費每滿500元，可獲贈無印良品50元購物優惠券乙張。數量有限，送完即止。

此優惠不適用於Café&Meal MUJI、麵包部及咖啡部。

2. 美心中菜：買$1000晚市禮券送$500晚市禮券

美心中菜推出消費券獎賞回饋，由8月1日起，只要用八達通、Tap & go、WeChat Pay或AlipayHK全數單一帳單購買1,000元晚市禮券，送合共500元晚市禮券，即付1,000元可得一共15張每張面值100元晚市禮券。

消費者可於美心皇宮、翠園（廣場飯店除外）、八月花 、八月居 、翠玉軒及紫玉蘭購買此優惠禮券。數量有限，售完即止。

    點擊圖片放大

需要注意的是，100元晚市禮券只適用於晚膳堂食散座，100元晚市禮券有效日期至2021年11月30日。另外，100元晚市禮券不可與任何其他推廣、折扣優惠、信用卡推廣、優惠產品／菜式／套餐、全年優惠、會員優惠／貴賓卡／貴賓積分計劃、禮券及現金同時使用。

適用之分店

3. 洪瑞珍：用八達通付款享95折

由8月1日起，於洪瑞珍門市購買任何口味三文治滿6件，並以八達通付款即有95折優惠。

三文治款式以現場口味為主，每日限量，售完即止。優惠只能使用八達通單一付款方式，並優惠只適用於三文治產品。此優惠不適用於預訂及外賣平台服務。

另外，八達通優惠更可同時與「買滿6件即減20元」優惠使用。

    點擊圖片放大

分店一覽：

地點：屯門屯門市廣場1期1樓Kiosk 8
營業時間：11:00a.m - 8:45p.m

地點：荃灣海之戀商場1樓1008號舖
營業時間：11:00a.m - 9:15p.m

地點：旺角朗豪坊B2 Shop 01B
營業時間：11:00a.m - 9:15p.m

地點：鑽石山荷里活廣場1樓146B號舖
營業時間：11:00a.m - 9:15p.m

地點：九龍灣德福廣場1期G96-97舖
營業時間：11:00a.m - 9:15p.m

地點：上水中心2樓2038A舖
營業時間：11:00a.m - 9:15p.m

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 【消費優惠】ABC Bakery正價麵包蛋糕8折　雅芳婷網店年度開倉低至2折
2021/08/01
【消費優惠】ABC Bakery正價麵包蛋糕8折　雅芳婷網店年度開倉低至2折
今日優惠精選 - 【消費優惠】泰昌餅家皇牌蛋撻買一送一　Cheesecake Factory件裝芝士蛋糕半價
2021/07/30
【消費優惠】泰昌餅家皇牌蛋撻買一送一　Cheesecake Factory件裝芝士蛋糕半價
今日優惠精選 - 【消費優惠】賀張家朗奪金：KFC買一人套餐送葡撻　火鍋本色北角店晚市全單8折
2021/07/29
【消費優惠】賀張家朗奪金：KFC買一人套餐送葡撻　火鍋本色北角店晚市全單8折
今日優惠精選 - 【消費優惠】菓屋飲品買二送一　The Food Story推「張家朗」同名折扣優惠
2021/07/28
【消費優惠】菓屋飲品買二送一　The Food Story推「張家朗」同名折扣優惠
今日優惠精選 - 【消費優惠】KFC第二週夏日歎到抵　米芝蓮食府美味廚指定菜式$15
2021/07/27
【消費優惠】KFC第二週夏日歎到抵　米芝蓮食府美味廚指定菜式$15
著數優惠 電子消費券 支付寶 八達通

下一篇文章

【親子理財】暑假想教小朋友理財　可以有咩計？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5000元消費券】Tap & Go拍住賞網購及實體店付款教學
【5000元消費券】Tap & Go拍住賞網購及實體店付款教學
【5000元消費券】到OK便利店用八達通領消費券　可獲贈20元現金券
【5000元消費券】到OK便利店用八達通領消費券　可獲贈20元現金券
【5000元消費券】8月1日就拎到！　八達通／Tap & Go／AlipayHK／WeChat Pay HK領取消費券方法
【5000元消費券】8月1日就拎到！　八達通／Tap & Go／AlipayHK／WeChat Pay HK領取消費券方法
【樂悠咭】1957年出生長者即日起可申請　教你2方法申請享2元乘車優惠
【樂悠咭】1957年出生長者即日起可申請　教你2方法申請享2元乘車優惠
【5000元消費券】點樣用消費券畀錢？　AlipayHK及WeChat Pay HK付款教學
【5000元消費券】點樣用消費券畀錢？　AlipayHK及WeChat Pay HK付款教學
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至7月30日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至7月30日）