【職場你點睇】唔轉唔知人工高！　成日跳槽打工仔學習能力比較高？

一講到轉工，不少打工仔會又擔心又怯，不過，正所謂「怯你就輸成世」，想轉工來來去去幾個原因：現時公司人工低、工作量、前景差等等。你一怯或許就變成繼續人工低、效率差、前景茫茫。想一想，你目前的工作做了多久呢？5年或10年？經過一場疫情，你有為自己的職位而擔心嗎？正所謂「魚唔過塘唔肥」，一轉工人工加幅可以達三至四成，又是不是很吸引呢？不過亦有人認為一份工做得長代表穩定，不應該經常轉換工作，不然會被認為太「Jumpy」，對公司沒有忠誠度。

■不同年代的人對於轉工又有甚麼不同看法呢？■

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其實每一代人對於工作的想法都有所不同，新一代人傾向追求個人能力認同，認為可以轉到工代表個人的能力被肯定，上一代人則多講求工作穩定，一份工可以做一輩子，在年老的時候安享晚年，享受各種福利。時代變，這種想法已經不可行，工作都未必能保住時談何福利？在疫情後，大家更明白沒有一份工作可以做一世，因為經濟狀況與以往大不同。



Netflix的前首席人才官（Chief Talent Officer）Patty McCord曾表示，轉工是一件好事，年輕人每3至4年應該換一次工作。因為在轉工的過程中，你可以管理好個人事業，而且每3年換一次工作，即代表這個員工具有快速找到工作的技能。如你一直不轉換工作，就像活在20世紀50年代，完全依賴於所工作的機構。

McCord又提到，會轉工的人代表他們的學習能力更高，因為他們願意嘗試轉換新環境、學習新的事物，而不是安於現狀，每一次的轉工其實都是一個風險，可能帶來更壞的工作環境或是更多的工作量，但會轉工的人意味他們願意接受挑戰，轉工者亦是願意不斷跳出自己的舒適區（Comfort Zone） 。另一方面，員工在一間公司待2年或以上時間，他們的人工其實較市場上少50%，當然這是一個大約的百分比，最終仍是要看員工的能力。

責任編輯：陳玉蓮

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