【樂悠咭】1957年出生長者即日起可申請　教你2方法申請享2元乘車優惠

2元乘車優惠的合資格年齡將逐步由65歲降至60歲，60至64歲人士須申請和使用「樂悠咭」個人八達通卡，並分階段申請換領新卡。即日起至8月31日，1957年出生的長者，可申請長者專用個人八達通「樂悠咭」，並於2022年2月27日起享有2元乘車優惠。申請「樂悠咭」只需簡單3個步驟，即睇以下教學。

長者專用個人八達通樂悠咭將於8月2日起，分階段供1957年至1961年出生，或於2022年4月1日前年滿60歲的長者接受申請，持卡人士可於2022年2月27日起享有2元乘車優惠。首階段申請人士為1957年出生的長者，申請期為即日起至8月31日。

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【60歲或以上長者須申請「樂悠咭」個人八達通：按此】

合資格人士可透過八達通App或書面申請，以下為2個方法的申請教學。

1. 透過八達通App申請

透過八達通App申請樂悠咭，申請人需拍攝個人身份證作身份認證，填寫個人姓名、身份證號碼及地址、電話等通訊資料。如申請人沒有八達通App帳戶，亦可透過家人的八達通App申請。由於「樂悠咭」會印有照片，申請人亦要上載合符規格的護照相片，圖像最少600像素（闊）x800像素（高），並有6個月內拍攝彩色護照證件相片（白色或淺色背景）。遞交申請後，如資料準確無誤，申請人將在4星期內透過郵寄收到樂悠咭。

■6個步驟透過八達通App申請樂悠咭■

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2. 遞交申請表格

申請表格將在97個有客服中心的港鐵站、20個民政事務處民政事務局民政咨詢中心、4個運輸署牌照事務處及210個政府資助的長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心派發，亦可在八達通網址下載申請表格。填妥資料後，請於申請表格内指定位置貼上彩色或黑白的有效香港身份證副本，以及合符規格的護照相片，圖像最少600像素（闊）x800像素（高），並有6個月內拍攝彩色護照證件相片（白色或淺色背景）。

填妥申請表格後，需寄至「新界荃灣郵政局945號信箱八達通卡有限公司樂悠咭申請」。如資料準確無誤，申請人將在4星期內透過郵寄收到樂悠咭。

■6個步驟書面申請樂悠咭■

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責任編輯：李瑩

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