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【消費優惠】實惠$100禮券只售$1　最後今日

精明消費 09:00 2021/08/03

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相信已登記首期消費券的市民已經收到消費劵，實惠推出「百倍勁賞」禮遇，由8月1日起一連三日推出超過1,000張Pricerite實惠100元禮券，每張只售1元，每人限買一張，每日限量於指定16間Pricerite實惠門市發售，最後今日！

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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