【消費優惠】實惠$100禮券只售$1 最後今日 精明消費 09:00 2021/08/03 分享： 相信已登記首期消費券的市民已經收到消費劵，實惠推出「百倍勁賞」禮遇，由8月1日起一連三日推出超過1,000張Pricerite實惠100元禮券，每張只售1元，每人限買一張，每日限量於指定16間Pricerite實惠門市發售，最後今日！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【5000元消費券】網民出盡奇招套現消費券 政府提醒或涉合謀詐騙 2021/08/02 【5000元消費券】網民出盡奇招套現消費券 政府提醒或涉合謀詐騙 【5000元消費券】有藥房收取2%手續費 八達通：收取額外費用涉違反協議 2021/08/02 【5000元消費券】有藥房收取2%手續費 八達通：收取額外費用涉違反協議 【消費優惠】日本城快閃優惠最後今日 買滿$88即享88折 2021/08/02 【消費優惠】日本城快閃優惠最後今日 買滿$88即享88折 【消費優惠】黃金海岸Peppa Pig夏日住宿計劃 每晚$1,680起 2021/08/02 【消費優惠】黃金海岸Peppa Pig夏日住宿計劃 每晚$1,680起 【好去處】文化博物館全新常設展覽 「瞧潮香港60+」看60年代香港流行文化 2021/08/01 【好去處】文化博物館全新常設展覽 「瞧潮香港60+」看60年代香港流行文化 家品 家居 著數優惠 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 電子消費券 IKEA Yahoo