【MPF】從奧運看強積金管理　累積豐實成果3要點

最近，港隊奧運代表在東京奧運取得佳績，成為全城熱話，相信大家也有觀賞多場精彩賽事，欣賞運動員在競技場上拚搏較勁，為港隊打氣，感受一下奧運狂熱。

參與奧運是每個運動員的夢想，每位能夠取得奧運資格的運動員，都經過長時間艱苦訓練，加上堅毅不屈的精神，才能脫穎而出，躋身奧運這個大舞台。運動員要確立目標、具備嚴守紀律、堅持到底的精神，其實管理強積金亦然；兩者有不少共通之處，各位計劃成員在觀看賽事之餘，不妨向運動員借鏡，應用於管理自己的強積金，以提升回報，壯大退休儲備。

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1. 訂立目標 態度積極

運動員要訂立清晰目標，按計劃制定訓練課表，努力不懈向目標邁進。計劃成員亦要清楚瞭解自己的投資目標，積極管理強積金，根據自己不同人生階段的需要及風險承受能力，定期檢視投資策略，適時作出調整。計劃成員更可善用積金局及強積金受託人提供的電子工具，管理強積金就更輕鬆方便。

2. 持之以恆 積累成果

所謂「台上一分鐘，台下十年功」。運動員能取得佳績，是靠多年來反覆練習，不斷累積經驗，才能發揮最佳水平。同一道理，強積金是一項長綫投資，計劃成員每月作固定供款，培養投資紀律，經年累月累積強積金儲備，在平均成本法和複合效應下，為退休資產增值。根據積金局數據，截至2020年12月，累積逾100萬元以上的強積金帳戶接近10萬個，證明時間愈長，供款愈多，所滾存的退休儲備增幅會很驚人。

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3. 加倍投入 增添成效

想表現更上一層樓，運動員除了接受常規訓練外，還要額外付出努力，定期外出集訓和作賽，以提升技術水平。計劃成員若希望強積金儲備更充裕，可以在強制性供款以外作自願性供款。可扣稅自願性供款自2019年推出以來，廣受打工仔歡迎。2020至21年度的可扣稅自願性供款達22.14億元，較對上一個年度增加5.08億元，增幅達30%，可見愈來愈多打工仔認同此理念，藉此壯大退休資產，為退休生活增加額外保障。

每位計劃成員就是自己的強積金教練，大家要訂立清晰目標，因應個人情況及需要，適時調整投資策略，並持之以恆，積極管理強積金，好好規劃退休生活。這樣，每個人都可以做到退休無憂，成為自己人生跑道上的贏家。

撰文：積金局 對外事務部