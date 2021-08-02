【消費優惠】日本城快閃優惠最後今日 買滿$88即享88折 精明消費 10:30 2021/08/02 分享： 為享港隊東奧佳績，日本城全綫門店網店推出快閃優惠，優惠最後今日！於全綫JHC日本城、CityLife、DayDayStore、$mart門市同JHCeShop，即可享買滿88元即時88折優惠！ 優惠不適用於購買任何禮券、現金券、美食券及大型電器。詳情可瀏覽日本城eShop。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】黃金海岸Peppa Pig夏日住宿計劃 每晚$1,680起 今日 【消費優惠】黃金海岸Peppa Pig夏日住宿計劃 每晚$1,680起 【好去處】文化博物館全新常設展覽 「瞧潮香港60+」看60年代香港流行文化 2021/08/01 【好去處】文化博物館全新常設展覽 「瞧潮香港60+」看60年代香港流行文化 【好去處】旅遊展台灣館體驗偽出遊 打卡贏來回機票或8,000元單車禮券 2021/07/31 【好去處】旅遊展台灣館體驗偽出遊 打卡贏來回機票或8,000元單車禮券 【5000元消費券】點樣用消費券畀錢？ AlipayHK及WeChat Pay HK付款教學 2021/07/30 【5000元消費券】點樣用消費券畀錢？ AlipayHK及WeChat Pay HK付款教學 【5000元消費券】到OK便利店用八達通領消費券 可獲贈20元現金券 2021/07/30 【5000元消費券】到OK便利店用八達通領消費券 可獲贈20元現金券 著數優惠 日本城