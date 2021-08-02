【消費優惠】日本城快閃優惠最後今日　買滿$88即享88折

為享港隊東奧佳績，日本城全綫門店網店推出快閃優惠，優惠最後今日！於全綫JHC日本城、CityLife、DayDayStore、$mart門市同JHCeShop，即可享買滿88元即時88折優惠！

優惠不適用於購買任何禮券、現金券、美食券及大型電器。詳情可瀏覽日本城eShop。

▼ 點擊圖片放大



撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】