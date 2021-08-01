【消費優惠】ABC Bakery正價麵包蛋糕8折　雅芳婷網店年度開倉低至2折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. ABC Bakery：正價麵包蛋糕8折

為慶祝ABC Bakery上水分店隆重開業，由8月1日起一連8日，全綫正價麵包蛋糕8折優惠。

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此外，由2021年8月1日至8月15日，凡購買麵包折實價滿55元正，即可以優惠價換購精選產品：

128元換購皇牌蛋糕系列「4”朱古力四重奏」／「4”意大利芝士蛋糕」（原價268元）

68元換購「玄米茶黑糖麻糬卷」（原價88元）

60元換購「綠之戀」（原價80元）

ABC Bakery上水店

地址：上水龍琛路39號上水廣場2樓206號舖

電話：2418 1228

營業時間：上午10時至下午7時30分

2. 雅芳婷網店：年度開倉低至2折

由即日至8月8日，雅芳婷網店舉行年度開倉，全場床上用品、枕頭、被類、床褥低至2折起。另外，雅芳婷更設有每日精選區，每日都有不同精選貨品，於每日早上10時在網店開售。

網店

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3. 惠康：買$500購物現金券送$20購物現金券

由即日起至8月31日，惠康推出禮券多買多送優惠，買500元購物現金券送20元購物現金券；買1,000元購物現金券送50元購物現金券。

優惠視乎各分店之購物現金券供應而定，售／送完即止。每人限購10,000元購物現金券。而贈送之20元或50元購物現金券於每次交易只限使用1張，有效期至今年9月30日。優惠不適用於所有網上購物或透過任何流動應用程式購物。

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撰文：hket小編

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