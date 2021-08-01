【好去處】文化博物館全新常設展覽　「瞧潮香港60+」看60年代香港流行文化

最近，香港文化博物館的常設展就以「瞧潮香港60+」為主題，透過由二戰後至2000年代初的流行音樂、電影、電視及玩具等逾千件珍貴展品，帶大家回到當年說故事，尋找舊日的足迹，並細味香港流行文化多年來的變遷。

■按圖看部分展品■

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第一區：中西滙萃熱潮



香港的五、六十年代，可謂是中西流行文化融合的輝煌時代。除了承傳自嶺南的民間主流娛樂粵劇外，於1950年代後期，電影公司推出大量國語歌舞片，令主題國語歌大受歡迎。同時土生土長的後生仔女仰慕西方文化，舞會派對興起，讓英文歌及Band sound同步流行。



第二區：電台



香港的電台廣播，比起電視更早出現。1949年，麗的呼聲有綫啟播後，設有英、粵、國、廈及潮語多個播放時段。50年代中後期，隨着廉價的原子粒收音機進軍香港，香港商業電台更乘勢於1959年啟播，掀起聽電台潮流。後來為吸引後生聽眾，電台更推出DJ主持的音樂節目及龍虎榜，令樂壇更熱鬧。



第三區：電影



有華人的地方，就有香港電影。港產片，向來是本地流行文化的一大重要產業，亦展現出不同年代的生活百態，引起大眾共鳴。香港電影題材更是多元化，四、五十年代先有一系列《黃飛鴻》的功夫片，七、八十年代是喜劇天下，如楚原執導的《七十二家房客》就以嬉笑怒罵手法諷刺時弊，到後來就是許氏兄弟的世界，每部戲也大收旺場。而千禧年後的《無間道》，除榮獲第27屆香港電影金像獎7大獎項外，更成功打入荷里活，為港爭光。



第四區：流行音樂



粵語流行曲，歷久不衰，也是香港不能或缺的流行文化，更融滙了全球不同地域的音樂元素。80年代在港產電影、電台及電視推動下，粵語流行曲在曲詞創作及舞台演出方面更趨成熟，掀起華語樂壇市場。同時亦受日本文化影響，改編自日本歌曲的粵語流行曲陸續面世。到90年代初，社會愈趨繁榮，唱片及演唱會門票銷量亦大增，更成功造就多位樂壇天王天后出現，是本地流行音樂發展的最高峰。



第五區：電視



1957年成立的有綫電視台麗的呼聲，以及1967年啟播的無綫電視，讓香港自此進入電視時代，「公仔箱」旋即成為最受歡迎的大眾文化。在過去數十年間，多個電視台更創作了不少家喻戶曉的電視劇集及綜藝節目，成為市民生活的一部分。



第六區：新舊潮物



電台、電影、電視及流行音樂等大眾媒體塑造出許多偶像明星，相關的「潮物」亦同時興起，一本漫畫、一部遊戲機、一個機械人或是一本雜誌，也足以形成新一浪潮流文化，更為市民帶來不少集體回憶。

瞧潮香港60+

地址：

沙田文林路1號香港文化博物館1樓常設展館

開放時間：

周一、周三至周五：上午10時至下午6時；

周末及公眾假期：上午10時至下午7時

若想知更多香港好玩嘅地方，要留意好去處懶人包！

【原文：文化博物館全新常設展覽 潮看60年代香港流行文化】

作者：黃依情

責任編輯：李越樺

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