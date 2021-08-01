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【健康增值】小朋友營養吸收要均衡　體重上升過快增心臟病風險

個人增值 14:00 2021/08/01

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大部分人眼中，小朋友要長得肥肥白白才算是好，代表營養充足。當小孩身形偏瘦，長輩便總是不斷催促他們多吃。肥瘦議題在現今社會的爭議性從未消減，甚至足以影響孩子心理成長和日後健康。以下由兒科專科醫生梁寶兒分別講解青少年的過重和厭食問題，助家長和社會大眾釐清飲食失調的謬誤。

【潮流興低醣飲食 係咪人人啱？：按此

「肥胖是世界排行第5的死亡原因。有研究顯示，糖尿病有44%與肥胖有關，心臟科的疾病如動脈閉塞等，亦有百分之二十幾和肥胖有關。但吊詭的是，同時亦有很多人在捱餓，甚至餓死。」事實是過肥抑或過瘦，同樣有問題。梁醫生強調，並不是要鼓吹全部人都要一起減肥，因為不是人人都需要。

最早5歲有過重迹象

單一化的飲食建議不能硬套在所有人身上，但從小預防過重，卻是維持健康體重最可行的方法。梁醫生指，有研究顯示，小朋友最早在5歲便會出現過重迹象。另外，家長亦應注意不要讓小朋友過分吸收營養，梁醫生指不少專科學會提出實際建議，如注意不要讓小朋友吸收過多的蛋白質、不要選用太高蛋白成分的奶粉、盡量以母乳餵哺等。

對於肥瘦標準，一般人會以BMI（身高體重指數）作參考。梁醫生認為指BMI以外，亦可以參考「Weight for Height」，同樣是以身高、體重比例來作衡量指標。「其實最重要是家長應多加留意小朋友的體重上升趨勢。因為不少研究指出，若太早出現體重上升過快，對日後的心臟健康會有影響。」他補充，成年人一般會以是否有「三高」來判斷患心臟病的風險，小朋友的話，就是以有沒出現體重上升太快來判斷。

厭食症或源自肥胖問題

厭食症表面看來是過重的另一極端，但原來兩者卻是息息相關。「其實有四分一，甚至三分一患厭食症的人，曾經有肥胖問題。」梁醫生指，曾有部分厭食症病人因小時候肥胖，被家人、長輩以「肥仔」、「肥妹」標籤，因而自我形象低落，甚至否定自己。「他們對肥開始有不正常的恐懼，並開始以極端的方法去減肥。而且當他們瘦下來時，身邊的人會報以稱讚，就會令情況不斷惡化，不能停止。」

社會對美醜的定義離不開體形肥瘦，加上大眾對肥胖向來有不少負面標籤。這些長久以來的偏見，都是人們，尤其青少年患上厭食症的壓力因素之一，而厭食症更是精神疾病中死亡率最高的病類。

預防當然勝過治療，病亦應向淺中醫。醫生建議家長平日多留意子女，如他們在吃飯時的情緒特別強烈，會發很大脾氣。「很多時父母或旁人不理解，會勸說：『好簡單呀，你食一啖啦！』但其實對他們來說食物已經不只是食物，是令他們產生恐懼的東西，就像火。」

 

作者：王嵐

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：小朋友營養吸收要均衡 體重上升過快增心臟病風險（收費文章）】

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