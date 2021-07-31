【政府工】消防處招聘消防隊目（控制）　不考體能起薪逾3.1萬

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消防處現正聘請消防隊目（控制），毋須考體能及大學畢業，起薪31,910元。消防隊目（控制）的主要職責為以中英文處理控制室和調派工作，包括聽求助電話、協助調派人員、工具及物資到事故現場、以及提供「調派後指引」予市民。此職位需接受訓練，以及需受紀律約束，並須輪班當值及穿着制服。
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入職條件方面，申請人需具備以下條件：
懂普通話 持本港駕照佔優
薪酬方面，該職位會按一般紀律人員（員佐級）薪級表第15點、即每月31,910元，至一般紀律人員（員佐級）薪級表第24點、即每月40,955元；並附帶福利包括有薪假期、醫療及牙科診療。在適當情況下，公務員更可獲得房屋資助。獲錄用的申請者，會按當時適用的試用條款受聘，試用期為3年。
該職位的截止申請日期為今年8月5日，可透過郵寄及網上申請。如果符合訂明入職條件的申請人數眾多，招聘部門會甄選條件較佳的申請人參加招聘面試。政府會測試應徵公務員職位人士的基本法知識，申請人在基本法測試的表現，會佔其整體表現的一個適當比重。
責任編輯：蕭寶玲
【原文：招募消防隊目（控制） 不考體能起薪逾3.1萬（收費文章）】
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欄名 : 職埸百科