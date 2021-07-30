▲ 【數碼轉型】公私營醫療積極推行遙距醫療 為醫患提供安全優質體驗

本港醫療界一直面對着人口老化、醫護人手短缺等不同挑戰。政府統計處預期本港人口老化速度將在未來20年顯著加快，推算長者人口比例將於2036年增加至31%。與此同時，《醫療人力推算2020》報告推算本港在2030年將分別短缺1,610名醫生和3,679名護士，情況令人憂慮。

普及遙距醫療 有望提升營運效率

一場世紀疫情加劇了香港醫療系統所面對的挑戰，同時亦驅使不少本地醫療機構加快應用遙距醫療科技，為病人提供更準確而更高效的診治。而根據嶺南大學的一項研究，本地超過六成的長者表示願意嘗試遙距問診服務，反映遙距醫療服務有很大的潛力在港普及。

以本港醫療保健平台聯合醫務集團（UMP）為例，該機構利用Microsoft Teams讓病人可簡化預約流程並遙距與醫生進行問診，確保有需要人士能獲得適時和優質的醫療服務。而醫生的處方藥物則會在遙距問診後同日送達病人手中。透過遙距問診服務，病人一方面可以減少感染病毒的風險，另一方面節省他們在診所的輪候時間，而對醫護人員而言，遙距醫療模式大大提升他們的工作和營運效率，讓他們可以投放時間和資源於更有需要的病人身上。

【虛擬遙距醫療將成新常態 善用混合實境科技提供適切治療：按此】

加強團隊合作 為病人提供更好治療

此外，遙距醫療科技有助加強醫護團隊之間的協作，協助醫生更準確診斷問題和進行手術。作為全港首間支援5G 醫療服務的公立醫院，將軍澳醫院透過在手術過程中結合5G技術、HoloLens裝置和混合實境技術，以及3D內視鏡，為醫生提供更準確的手術指導，並讓不在現場的資深顧問醫生可以即時遙距提供專業意見，從而提升手術的安全性和成功率，讓病人得到更好的治療。

【日間醫療中心受監管 保障病人安全及權益：按此】

加快數碼轉型 建立安全數據庫

醫療機構若要有效和廣泛地推行遙距醫療，必須建基於一個安全和值得信賴的雲端平台，以確保敏感的醫療數據和病人私隱資料免受日趨複雜的網絡攻擊所威脅。Microsoft早前推出的Microsoft Cloud for Healthcare雲端服務，讓醫療團隊可以在同一個安全的數碼環境下進行協作和分享資訊。團隊可以借助雲端平台一系列可靠及整合功能來自動化工作流程及提升效率，同時管理大量健康數據。這一方面確保健康數據的安全合規，另一方面讓數據可以在不同部門或機構之間安全地互用互通。

隨着愈來愈多本地醫療機構積極採用遙距醫療科技，加上普羅大眾對遙距醫療服務的接受程度提高，遙距醫療有望紓緩醫療系統所面對的部分壓力。長遠而言，醫療機構需要善用創新科技如雲端科技和AI，加快業界數碼轉型，並須時刻確保醫療數據和病人私隱安全，從而改善與病人溝通互動、促進醫護團隊的協作，以及提升臨床及營運洞察。

撰文：Microsoft香港公共事業部總監 張苑瑩

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