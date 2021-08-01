【保險知識】善用保險遺愛人間　保單捐贈3部曲

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讀者李小姐問，想把部分保單的身故賠償做點慈善，雖然不是甚麼大數目，但也想為這社會作出少少的捐獻，故來信查詢有否這樣的安排，如有，又可以怎樣做呢？
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保單捐贈三部曲
簡單說，所須手續其實與更改受益人無異。
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保單捐贈的優勢
投保人可隨時更改捐贈權益。由於可保利益只存在於保險契約之初，當保單正式生效後便可隨心意更改受益人，而且更換次數不限；其次，保單合約一般生效兩年後，不能作廢條款便會生效，令保額得到保證，賠金數目更穩定，令投保人意願可順利實現，受惠機構倍感安心；第三，亦可善用保額，隨着家庭責任減輕，便可將多出的人壽保障部分與社會分享，從而向家庭灌輸大愛傳承訊息及文化；最後是槓桿捐贈，由於每一蚊保費通常可以購買以倍數計的保額，即是說可透過較低廉保費來實現較高捐獻金額。
若決定更改受益人為慈善機構，在某程度上會對原受益人有影響，不過筆者認為有關影響只是輕微，因為捐贈的比例通常不會超過5%。而捐贈後，保單持有人可於任何時間作出改動，包括增加或減少捐贈份額、取消捐贈、甚至轉換給其他慈善機構等，而且更改的次數和百分比並無限制，以確保有關分配為保單持有人的最終意願。
（節錄）
【原文：保單捐贈 遺愛人間（收費文章）】
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撰文 : 劉啟明 中原金融集團高級營業董事、認可財務策劃師（CFP®）
欄名 : 保險百科