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【保險知識】善用保險遺愛人間　保單捐贈3部曲

保險 18:00 2021/08/01

分享：

讀者李小姐問，想把部分保單的身故賠償做點慈善，雖然不是甚麼大數目，但也想為這社會作出少少的捐獻，故來信查詢有否這樣的安排，如有，又可以怎樣做呢？

【投機或投資？實踐穩健投資之選：按此

保單捐贈三部曲

簡單說，所須手續其實與更改受益人無異。

  • 1. 在保單捐贈網站搜尋出心儀的慈善機構，主題分類包括有生命教育、助學、環境保護、愛護動物等等，同時預算捐贈份額，例如保額的1%；
     
  • 2. 向保險公司申請保單資料修改，更改受益人為指定之慈善機構，相關文件通常於各大保司的官方網站下載或直接向財策顧問查詢；
     
  • 3. 填寫保單捐贈意向書，共創保單捐贈新文化，注意此意願書只屬自願性質，即使不填寫亦不影響保單之捐贈行動。

【保終身vs純保障 邊款危疾保先啱你？：按此

保單捐贈的優勢

投保人可隨時更改捐贈權益。由於可保利益只存在於保險契約之初，當保單正式生效後便可隨心意更改受益人，而且更換次數不限；其次，保單合約一般生效兩年後，不能作廢條款便會生效，令保額得到保證，賠金數目更穩定，令投保人意願可順利實現，受惠機構倍感安心；第三，亦可善用保額，隨着家庭責任減輕，便可將多出的人壽保障部分與社會分享，從而向家庭灌輸大愛傳承訊息及文化；最後是槓桿捐贈，由於每一蚊保費通常可以購買以倍數計的保額，即是說可透過較低廉保費來實現較高捐獻金額。

若決定更改受益人為慈善機構，在某程度上會對原受益人有影響，不過筆者認為有關影響只是輕微，因為捐贈的比例通常不會超過5%。而捐贈後，保單持有人可於任何時間作出改動，包括增加或減少捐贈份額、取消捐贈、甚至轉換給其他慈善機構等，而且更改的次數和百分比並無限制，以確保有關分配為保單持有人的最終意願。

 

（節錄）

【原文：保單捐贈 遺愛人間（收費文章）】

＝＝＝＝＝

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撰文 : 劉啟明 中原金融集團高級營業董事、認可財務策劃師（CFP®）

欄名 : 保險百科

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