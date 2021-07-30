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【5000元消費券】到OK便利店用八達通領消費券　可獲贈20元現金券

精明消費 17:07 2021/07/30

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【5000元消費券】到OK便利店用八達通領消費券　可獲贈20元現金券

第一期電子消費券最快可於8月1日收到，OK便利店公布，於8月1日起，市民可用已登記消費券之八達通，於全港超過340間OK便利店領取消費券。OK便利店亦同步推出領消費券推廣，在推廣期內，首次於OK便利店以八達通成功領取消費券，將額外獲贈20元OK現金券。

【調查：8成港人願消費券外作額外消費 最受歡迎項目是……：按此

領消費券兼獲贈現金券

OK便利店預留總值逾千萬元現金券，派發給到OK便利店領取消費券的市民。由8月1日至8月14日，市民於OK便利店以八達通成功領取消費券，將額外獲贈20元OK現金券。

會員及非會員領取現金券的各有不同，OK齊齊印會員於OK便利店領取消費券後，電腦會於數分鐘內將4張5元電子現金券自動存入會員戶口內；非會員首次於OK便利店領取消費券後，電腦會自動列印4張5元現金券於收據上。每張八達通只限換取一次。

    點擊圖片放大

【朗豪坊消費每滿$300即抽獎 用消費券支付工具抽獎次數Double up：按此

獲贈的現金券須於2021年9月30日前，淨消費滿15元時使用，其他使用條款，需參閱券上細則。

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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