▲ 【5000元消費券】到OK便利店用八達通領消費券 可獲贈20元現金券

第一期電子消費券最快可於8月1日收到，OK便利店公布，於8月1日起，市民可用已登記消費券之八達通，於全港超過340間OK便利店領取消費券。OK便利店亦同步推出領消費券推廣，在推廣期內，首次於OK便利店以八達通成功領取消費券，將額外獲贈20元OK現金券。

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領消費券兼獲贈現金券

OK便利店預留總值逾千萬元現金券，派發給到OK便利店領取消費券的市民。由8月1日至8月14日，市民於OK便利店以八達通成功領取消費券，將額外獲贈20元OK現金券。

會員及非會員領取現金券的各有不同，OK齊齊印會員於OK便利店領取消費券後，電腦會於數分鐘內將4張5元電子現金券自動存入會員戶口內；非會員首次於OK便利店領取消費券後，電腦會自動列印4張5元現金券於收據上。每張八達通只限換取一次。

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獲贈的現金券須於2021年9月30日前，淨消費滿15元時使用，其他使用條款，需參閱券上細則。

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責任編輯：李瑩

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