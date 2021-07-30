【5000元消費券】點樣用消費券畀錢？　AlipayHK及WeChat Pay HK付款教學

在7月17日前透過電子途徑，登記5,000電子消費券計劃，市民可於8月1日領取第一期消費券。今次將透過4大電子支付工具發放消費券，包括八達通、Tap & Go拍住賞、AlipayHK（支付寶香港）及WeChat Pay HK。早前文章亦有介紹Tap & Go拍住賞網購及實體店付款教學，今次就介紹如何用AlipayHK及WeChat Pay HK的消費券付款。

【八達通／Tap & Go／AlipayHK／WeChat Pay HK領取消費券方法：按此】

只需簡單幾個步驟，就可以用AlipayHK付款，市民更可透過AlipayHK手機應用程式查閱發放及使用紀錄。

■AlipayHK使用消費券方法■

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另外，WeChat Pay HK則提供3個付款方式，分別是展示付款碼、掃描商戶二維碼及以App／網頁／自助服務站等方式支付，一般以展示付款碼及掃描商戶二維碼方式付款較多，以下為付款步驟。

■WeChat Pay HK使用消費券方法■

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責任編輯：曹佩鈞

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