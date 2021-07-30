  • 30°C
香港時間 : 2021730日 (週五) 18:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5000元消費券】點樣用消費券畀錢？　AlipayHK及WeChat Pay HK付款教學

精明消費 18:15 2021/07/30

分享：

在7月17日前透過電子途徑，登記5,000電子消費券計劃，市民可於8月1日領取第一期消費券。今次將透過4大電子支付工具發放消費券，包括八達通、Tap & Go拍住賞、AlipayHK（支付寶香港）及WeChat Pay HK。早前文章亦有介紹Tap & Go拍住賞網購及實體店付款教學，今次就介紹如何用AlipayHK及WeChat Pay HK的消費券付款。

【八達通／Tap & Go／AlipayHK／WeChat Pay HK領取消費券方法：按此

只需簡單幾個步驟，就可以用AlipayHK付款，市民更可透過AlipayHK手機應用程式查閱發放及使用紀錄。

■AlipayHK使用消費券方法■

    點擊圖片放大
    +6
    +5

另外，WeChat Pay HK則提供3個付款方式，分別是展示付款碼、掃描商戶二維碼及以App／網頁／自助服務站等方式支付，一般以展示付款碼及掃描商戶二維碼方式付款較多，以下為付款步驟。

■WeChat Pay HK使用消費券方法■

    點擊圖片放大
    +12
    +11

 

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

 

欄名 : 消費錦囊

相關文章

【5000元消費券】用八達通App拎逾萬元優惠券！　查詢消費券紀錄及領取優惠券教學
2021/07/14
【5000元消費券】用八達通App拎逾萬元優惠券！　查詢消費券紀錄及領取優惠券教學
【5000元消費券】百佳豐澤友和Klook通通都用到？　八達通網購流程逐步睇（附商戶網購平台優惠）
2021/07/22
【5000元消費券】百佳豐澤友和Klook通通都用到？　八達通網購流程逐步睇（附商戶網購平台優惠）
【5000元消費券】Tap & Go拍住賞網購及實體店付款教學
2021/07/29
【5000元消費券】Tap & Go拍住賞網購及實體店付款教學
【5000元消費券】8月1日就拎到！　八達通／Tap & Go／AlipayHK／WeChat Pay HK領取消費券方法
今日
【5000元消費券】8月1日就拎到！　八達通／Tap & Go／AlipayHK／WeChat Pay HK領取消費券方法

你可能感興趣

【5000元消費券】用八達通App拎逾萬元優惠券！　查詢消費券紀錄及領取優惠券教學
16:50 2021/07/14
【5000元消費券】用八達通App拎逾萬元優惠券！　查詢消費券紀錄及領取優惠券教學
【5000元消費券】百佳豐澤友和Klook通通都用到？　八達通網購流程逐步睇（附商戶網購平台優惠）
16:15 2021/07/22
【5000元消費券】百佳豐澤友和Klook通通都用到？　八達通網購流程逐步睇（附商戶網購平台優惠）
【5000元消費券】Tap & Go拍住賞網購及實體店付款教學
18:26 2021/07/29
【5000元消費券】Tap & Go拍住賞網購及實體店付款教學

最新專欄文章 更多

【5000元消費券】到OK便利店用八達通領消費券　可獲贈20元現金券
今日
【5000元消費券】到OK便利店用八達通領消費券　可獲贈20元現金券
【5000元消費券】調查：8成港人願消費券外作額外消費　最受歡迎項目是……
今日
【5000元消費券】調查：8成港人願消費券外作額外消費　最受歡迎項目是……
【5000元消費券】香港仔中心「盛夏食買層層賞」　消費滿$300送$50商戶現金券
今日
【5000元消費券】香港仔中心「盛夏食買層層賞」　消費滿$300送$50商戶現金券
【5000元消費券】8月1日就拎到！　八達通／Tap & Go／AlipayHK／WeChat Pay HK領取消費券方法
今日
【5000元消費券】8月1日就拎到！　八達通／Tap & Go／AlipayHK／WeChat Pay HK領取消費券方法
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至7月30日）
今日
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至7月30日）
電子支付 電子消費券 QR Code 微信支付 支付寶 八達通

下一篇文章

【5000元消費券】到OK便利店用八達通領消費券　可獲贈20元現金券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5000元消費券】HK Express單程機票288元起　覆蓋27條航綫　可用消費券購買
【5000元消費券】HK Express單程機票288元起　覆蓋27條航綫　可用消費券購買
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至7月29日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至7月29日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至7月30日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至7月30日）
【5000元消費券】8月1日就拎到！　八達通／Tap & Go／AlipayHK／WeChat Pay HK領取消費券方法
【5000元消費券】8月1日就拎到！　八達通／Tap & Go／AlipayHK／WeChat Pay HK領取消費券方法
【消費優惠】759阿信屋11周年慶再出多款產品限時優惠
【消費優惠】759阿信屋11周年慶再出多款產品限時優惠
今日優惠精選 - 【消費優惠】賀張家朗奪金：KFC買一人套餐送葡撻　火鍋本色北角店晚市全單8折
【消費優惠】賀張家朗奪金：KFC買一人套餐送葡撻　火鍋本色北角店晚市全單8折