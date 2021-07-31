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【好去處】旅遊展台灣館體驗偽出遊　打卡贏來回機票或8,000元單車禮券

精明消費 10:00 2021/07/31

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【好去處】旅遊展台灣館體驗偽出遊　打卡贏來回機票或8,000元單車禮券

疫情下，第35屆香港國際旅遊展將於7月30日至8月1日，一連3日在香港會議展覽中心舉行，亞洲內的台灣館正強勢回歸！近期單車旅遊大熱，今屆台灣館主題正是「自行車遊台灣」，打造成一個個獨一無二的旅遊打卡位，齊齊回味去台灣旅行的快樂時光。

【與莫奈名畫打卡！ 2大活動感受仲夏歐陸風情：按此

多款旅遊熱點打卡位　體驗「偽出遊」樂趣

台灣館面積約200平方米，注入了台灣最熱門好玩的景點與旅行元素，今年攤位設計以「自行車遊台灣」為主軸，由6大元素構築設計情景，帶出「騎旅台灣，用自行車認識台灣之美」，每個展區設計皆具巧思，體驗「偽出遊」的樂趣。

台灣騎單車之美，結合自然美景，吸引眾多遊客邊騎邊玩，包括港人旅遊熱門景點「台東池上伯朗大道」，以及台灣人氣的「溫泉」泡湯勝地等，都成為這次的展位情景重點。展位亦首次以3D藝術打造台灣著名平溪天燈節慶，亦是一大打卡位。

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【羊駝農莊玩樂之旅一日遊 親親小羊駝歎菠蘿下午茶：按此

打卡贏來回機票或8,000元單車禮券

來到台灣館，除必去打卡位外，凡上傳台東伯朗大道、平溪3D祈福天燈、鐵路火車等打卡照並留言，可換領精心設計台灣自行車限量「快乾毛巾」、伴手禮、福袋等，更有機會獲得香港至台灣來回機票、最高面額8,000元捷安特單車禮券等大獎，詳情可瀏覽Facebook粉絲專頁「itstimefortaiwanhk」。

第35屆香港國際旅遊展
地點：香港會議展覽中心（展館1）台灣館：H101展位
日期／開放時間：
7月31日（六）早上10時至晚上7時
8月1日（日）早上10時至下午5時

諗唔到放假去邊到玩？睇下好去處懶人包攞靈感啦！

 

作者：馮柏偉

責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：旅遊展明天開鑼 必遊台灣館贏取單車禮券大獎

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欄名 : 消費錦囊

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