【ETF】盈富基金昨更新章程　不得向美國人士要約或發售

盈富基金（02800）昨日收市發公告，指出基金單位不得在美國或向位於美國境外之「美國人士」要約或發售，且美國人士概不得申請或購買任何基金單位。

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公告提醒身為美國人士的單位持有人注意，盈富基金並非合適的投資工具，若美國人士在2022年6月3日之後繼續持有任何單位，則美國法律可能會阻止他們出售或以其他方式買賣其單位。



美國人士指任何美國公民、合法永久居民、根據美國或美國境內任何司法管轄區法律組建的實體（即任何合夥企業、協會、信託、合資企業、公司、集團、子集團或其他組織，包括外分支機構），或美國境內的任何人士，或美國證券法S規例第902條界定為「美國人士」的人。

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基金強調，變動不會影響盈富基金的營運或管理方式，管理盈富基金的費用結構並無改變且變動，將不會導致盈富基金的投資目標或整體風險狀況出現任何重大變動。

責任編輯：鄭樂怡

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