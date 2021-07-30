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【移民澳洲】澳洲參議員帕特森：港人簽證申請將獲優先處理

澳紐 16:30 2021/07/30

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【移民澳洲】澳洲參議員帕特森：政府將加快審批港人簽證申請

澳洲去年宣布延長港人畢業生和技術簽證至5年，為他們申請永久居留提供條件。澳洲國會情報委員會主席、執政自由黨參議員帕特森（James Paterson）今（30日）於Facebook發文指，澳洲政府將加快港人的簽證申請程序，以吸引優秀港人到當地發展。

【澳洲延長港人簽證 移民澳洲要留意甚麼？：按此

加快審批港人簽證申請

帕特森帖文指，有關措施是基於澳洲政府去年7月的承諾，盼吸引優秀港人到當地發展，同時讓身處在澳洲的港人更容易獲得居留資格。而澳洲廣播電台（ABC RN）報道亦指，澳洲移民部長鶴基（Alex Hawke）已發布新指引，合資格港人在申請技術簽證時，移民局將最優先考慮。

    點擊圖片放大

 

【40多歲移居澳洲 計劃用80萬元投資 冀年回報達10%有可能嗎？：按此

帕特森參接受澳洲廣播電台訪問時表示，樂見政府為港人增設移民途徑，同時加快港人簽證申請。

延長港人簽證至5年的安排已於去年8月21日起實施，受惠的包括申請或持有臨時畢業生簽證、臨時技術簽證及在澳洲求學的港人。獲延長簽證或將來獲得5年簽證的港人，只要通過所有相關的性格、安全和健康檢查，居留滿5年後，即具申請永久居留權的資格。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 移民攻略

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