  • 30°C
香港時間 : 2021730日 (週五) 15:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5000元消費券】調查：8成港人願消費券外作額外消費　最受歡迎項目是……

精明消費 14:45 2021/07/30

分享：

【5000元消費券】調查：8成港人願消費券外額外消費　最受歡迎消費項目是…

第一期電子消費券最快可於8月1日收到，Visa最新調查顯示，超過8成港人願意在電子消費券之外額外消費，以購買所需產品或服務。當中最受歡迎的消費項目是用於與家人和朋友外出用膳，其次則為雜貨和日用品，以及電子科技產品。

【Tap & Go拍住賞網購及實體店消費券付款教學：按此

6成人計劃用於外出用膳、購日用品

Visa委託YouGov向1,060名香港市民進行調查，了解他們對消費券計劃和採用電子支付的態度和行為。研究發現，約8成受訪者願意在消費券之外額外消費，當中有64%將會使用信用卡支付餘額。

對於消費券的用途，超過三分二（68%）受訪者表示，可能使用消費券與家人和朋友外出用膳，而雜貨和日用品（64%）及電子科技產品（43%）則成為第二及三歡迎的消費項目。

調查也顯示，大多數受訪者已習慣使用流動支付，只有7%的受訪者因消費券而首次接觸促這種支付方式；而18%受訪者預計受消費券計劃帶動，將更頻繁地使用流動支付。對於選擇支付消費券的餘額時，最多人考慮便利性（63%），其次是獎賞（60%）和安全性（40%）。另外，使用消費券時，港人亦擔心接受消費券商戶數目有限，以及擔心支付卡或電話被盜。

【8月1日拎消費券兼撐港隊 新地12商場派能量飲品：按此

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪（Maaike Steinebach）表示，消費券計劃不但有助提振經濟，更有助更多中小企商戶推行電子支付，提供消費者所需的快捷、安全、流暢的支付體驗。

Visa早前宣布與WeChat Pay HK合作，以支持消費券的派發和使用，消費者以WeChat應用程式完成註冊電子消費券後，並綁定Visa信用卡，便可兌換額外的電子現金券，適用於消費滿300元或以上的交易。

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

相關文章

【5000元消費券】HK Express單程機票288元起　覆蓋27條航綫　可用消費券購買
2021/07/28
【5000元消費券】HK Express單程機票288元起　覆蓋27條航綫　可用消費券購買
【5000元消費券】朗豪坊消費每滿$300即抽獎　用消費券支付工具抽獎次數Double up
2021/07/28
【5000元消費券】朗豪坊消費每滿$300即抽獎　用消費券支付工具抽獎次數Double up
【5000元消費券】沙田新城市廣場推多重優惠　消費滿$2,000送$1,000購物券
2021/07/28
【5000元消費券】沙田新城市廣場推多重優惠　消費滿$2,000送$1,000購物券
【5000元消費券】ELEMENTS加碼獎賞　指定商戶消費滿$2,000可獲$100電子禮券
2021/07/29
【5000元消費券】ELEMENTS加碼獎賞　指定商戶消費滿$2,000可獲$100電子禮券
【5000元消費券】8月1日就拎到！　八達通／Tap & Go／AlipayHK／WeChat Pay HK領取消費券方法
今日
【5000元消費券】8月1日就拎到！　八達通／Tap & Go／AlipayHK／WeChat Pay HK領取消費券方法

你可能感興趣

【5000元消費券】HK Express單程機票288元起　覆蓋27條航綫　可用消費券購買
13:40 2021/07/28
【5000元消費券】HK Express單程機票288元起　覆蓋27條航綫　可用消費券購買
【5000元消費券】朗豪坊消費每滿$300即抽獎　用消費券支付工具抽獎次數Double up
17:10 2021/07/28
【5000元消費券】朗豪坊消費每滿$300即抽獎　用消費券支付工具抽獎次數Double up
【5000元消費券】沙田新城市廣場推多重優惠　消費滿$2,000送$1,000購物券
17:30 2021/07/28
【5000元消費券】沙田新城市廣場推多重優惠　消費滿$2,000送$1,000購物券

最新專欄文章 更多

【5000元消費券】香港仔中心「盛夏食買層層賞」　消費滿$300送$50商戶現金券
今日
【5000元消費券】香港仔中心「盛夏食買層層賞」　消費滿$300送$50商戶現金券
【5000元消費券】8月1日就拎到！　八達通／Tap & Go／AlipayHK／WeChat Pay HK領取消費券方法
今日
【5000元消費券】8月1日就拎到！　八達通／Tap & Go／AlipayHK／WeChat Pay HK領取消費券方法
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至7月30日）
今日
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至7月30日）
【消費優惠】759阿信屋11周年慶再出多款產品限時優惠
今日
【消費優惠】759阿信屋11周年慶再出多款產品限時優惠
【消費優惠】飲杯慶祝兼幫港隊打氣！　Aeon東奧限定全綫酒類9折
今日
【消費優惠】飲杯慶祝兼幫港隊打氣！　Aeon東奧限定全綫酒類9折
消費種類 電子支付 香港 電子消費券

下一篇文章

【5000元消費券】香港仔中心「盛夏食買層層賞」　消費滿$300送$50商戶現金券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至7月29日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至7月29日）
今日優惠精選 - 【消費優惠】賀張家朗奪金：KFC買一人套餐送葡撻　火鍋本色北角店晚市全單8折
【消費優惠】賀張家朗奪金：KFC買一人套餐送葡撻　火鍋本色北角店晚市全單8折
【5000元消費券】沙田新城市廣場推多重優惠　消費滿$2,000送$1,000購物券
【5000元消費券】沙田新城市廣場推多重優惠　消費滿$2,000送$1,000購物券
【5000元消費券】HK Express單程機票288元起　覆蓋27條航綫　可用消費券購買
【5000元消費券】HK Express單程機票288元起　覆蓋27條航綫　可用消費券購買
【東京奧運】AIA賀港隊東奧佳績　免費贈送「香港摩天輪」門票
【東京奧運】AIA賀港隊東奧佳績　免費贈送「香港摩天輪」門票
【5000元消費券】Tap & Go拍住賞網購及實體店付款教學
【5000元消費券】Tap & Go拍住賞網購及實體店付款教學