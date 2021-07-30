【5000元消費券】調查：8成港人願消費券外作額外消費　最受歡迎項目是……

▲ 【5000元消費券】調查：8成港人願消費券外額外消費 最受歡迎消費項目是…

第一期電子消費券最快可於8月1日收到，Visa最新調查顯示，超過8成港人願意在電子消費券之外額外消費，以購買所需產品或服務。當中最受歡迎的消費項目是用於與家人和朋友外出用膳，其次則為雜貨和日用品，以及電子科技產品。

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6成人計劃用於外出用膳、購日用品

Visa委託YouGov向1,060名香港市民進行調查，了解他們對消費券計劃和採用電子支付的態度和行為。研究發現，約8成受訪者願意在消費券之外額外消費，當中有64%將會使用信用卡支付餘額。

對於消費券的用途，超過三分二（68%）受訪者表示，可能使用消費券與家人和朋友外出用膳，而雜貨和日用品（64%）及電子科技產品（43%）則成為第二及三歡迎的消費項目。

調查也顯示，大多數受訪者已習慣使用流動支付，只有7%的受訪者因消費券而首次接觸促這種支付方式；而18%受訪者預計受消費券計劃帶動，將更頻繁地使用流動支付。對於選擇支付消費券的餘額時，最多人考慮便利性（63%），其次是獎賞（60%）和安全性（40%）。另外，使用消費券時，港人亦擔心接受消費券商戶數目有限，以及擔心支付卡或電話被盜。

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Visa香港及澳門區董事總經理史美琪（Maaike Steinebach）表示，消費券計劃不但有助提振經濟，更有助更多中小企商戶推行電子支付，提供消費者所需的快捷、安全、流暢的支付體驗。

Visa早前宣布與WeChat Pay HK合作，以支持消費券的派發和使用，消費者以WeChat應用程式完成註冊電子消費券後，並綁定Visa信用卡，便可兌換額外的電子現金券，適用於消費滿300元或以上的交易。

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責任編輯：李瑩

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