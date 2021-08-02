【ETF】NAV同iNAV你分唔分得清？

近年好多人都懂得說買賣ETF之前要睇清楚NAV，但其實你又清唔清楚咩係NAV？甚至又有一個數字叫iNAV，你又知唔知是甚麼？

其實買賣ETF之前會先查看一下NAV（單位資產淨值）和iNAV（估計即日資產淨值）的舉動非常值得鼓勵，若果你未清楚理解這兩個數字的意思和分別，現在借這個機會簡單向你講解。

iNAV更貼市但仍有局限

由於ETF在交易所上買賣的價格有可能因供求情況和流通量等因素而與ETF所持有資產的價值有所差異，所以NAV就是讓投資者清楚知道目前ETF的Fair Value，即公允值（有些投資者稱之為合理價值，筆者則認為不太準確）。無論ETF持有甚麼資產，NAV都會利用所持有資產的最新收市價計算，因此你今天在發行人網站看到的NAV是代表截至昨日收市的情況，並不會隨今天市場情況而更新。

由於市況每時每刻在變，因應投資者希望在交易時段內掌握ETF價值的最新狀況，因此發展出一個會在交易時段內持續更新的iNAV。不過，要留意這只是一個估算數字，因為實際計算方法是在交易時段內利用所持有資產的最新價格去計算iNAV，若果該ETF的資產內含一些香港交易時段內正在休市的股票或資產，計算時只是利用那些資產的最新近收市價計算，以美股為例就是隔晚美股收市價。

【ETF交易也有分等級？按此】

由此可見，對於內含海外上市股票或資產的ETF而言，iNAV在反映最新市況時仍有一定局限。最常見的誤會是認為ETF莊家的開價與iNAV存在較大距離，或者事實是莊家已透過自家的定價模型將最新市況反映在內。

【作者簡介】葉子健負責為日興資產管理於香港及北亞地區拓展ETF業務，目前該公司於香港交易所有兩隻ETF上市。