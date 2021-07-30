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【5000元消費券】香港仔中心「盛夏食買層層賞」　消費滿$300送$50商戶現金券

精明消費 14:10 2021/07/30

分享：

市民最快於8月1日收到第一期消費劵，香港仔中心推出「盛夏食買層層賞」消費優惠，以電子貨幣消費滿300元，即送指定食肆及零售商戶現金券。若用八達通消費，更可額外獲50元指定商戶現金券。

在8月1日至29日期間，逢星期六、日，於香港仔中心最多兩間不同商戶，以電子貨幣消費滿300元，即可獲50元指定食肆商戶現金券；電子貨幣消費滿600元，則可獲100元指定食肆商戶現金券及50元指定零售商戶現金券。現金券數量有限，先到先得，換完即止。

用八達通消費獲200元現金券

在推廣期內，香港仔中心更與八達通合作，顧客以八達通即日單一消費滿600元，即送一張50元指定商戶現金券，多買多賞。換句話說，若優惠期內以八達通單一消費滿600元一次，即可獲200元商戶現金券。

另外，若顧客手持今年7月1日至8月29日期間之海洋公園實體或電子版入場門票，可額外獲贈一張50元指定食肆或零售商戶現金券。

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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