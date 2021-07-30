【退休理財】少子化難養兒防老　及早規劃退休享晚年

人口老化問題加上生育率低已成為不少發達國家及地區的普遍現象，其中東亞地區的少子化問題尤其嚴重。根據早前一份預測全球生育率的報告顯示，全球生育率最低的五個地區都位於東亞，最低的是台灣，總生育率僅1.07，即每名婦女平均只會生育1.07名子女，然後是南韓（1.09）、新加坡（1.15）、澳門（1.21）及香港（1.22）。

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養兒防老觀念改變 港人提早規劃退休

少子化成因複雜，而且不同地區有其獨特背景，難以一概而言，目前並未有一個完美的解決方法。傳統華人社會重視養兒防老，但隨着生育率低的情況持續，加上家庭觀念改變，老來享子女福這概念已未必適用。幸而，由於退休規劃的公眾教育日漸普及，而且新一代理財概念一般較高，不少人已提早為自己的退休生活籌謀。

宏利早前進行了一個有關港人面對退休的調查，訪問近千名擁有強積金戶口的在職及非在職人士，當中四成已開始為退休做準備，其中以較年長人士及收入較高人士的準備較為充足，例如有逾半（53%）45歲或以上的受訪者已着手計劃自己的退休生活。

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不同退休支柱相輔相成

在退休準備當中，強積金是不可或缺的一部分。根據世界銀行倡議的多支柱退休保障制度，公積金是其中一根主要支柱。在香港，強積金與政府資助及管理的制度（例如生果金）、自願性儲蓄，以及其他正規社會保障及非正規支援，合組成為香港市民的退休保障網。這些退休保障支柱互為補足，使市民可安享晚年。

該調查顯示，超過5成受訪者認為強積金在退休生活中扮演一定角色，最多受訪者（28%）視強積金為一種儲蓄、保障，或退休後的收入，另有17%受訪者認為強積金可用於補助退休生活。受訪者亦估計，強積金將平均佔他們退休後資產的28%。

強積金錄得正回報 更可跑贏恒指

強積金制度於2000年正式推出。回顧過去20年，宏利強積金計劃之成員的強積金約99%都錄得正回報，更重要的是有約75%帳戶跑贏通脹，這確保計劃成員退休後的生活質素不會被通脹蠶食。另外，超過70%成員帳戶的回報高於期內恒生指數的回報，反映宏利強積金有機會為計劃成員增值財富。

宏利去年年中曾進行另一個調查，發現超過一半受訪者退休時並未累積足以應付舒適退休生活的儲備，有受訪者計劃減少日常生活開支，又或繼續工作，以彌補退休儲備缺口。為避免這情況出現，讀者宜趁早規劃，以確保有足夠資源享受退休後的第二人生。