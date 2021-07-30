親子關係和理財教育相互影響不能切割，因為沒有好的溝通和關懷，只得監管和責備，甚至體罰，得出來的效果可能更差。

當使用體罰時，大前提是父母一定要冷靜，清晰了解自己不是在盛怒之下邊罵邊打；也要讓子女明白受罰的原因，了解父母的感受。否則，子女會產生懼怕或仇恨的心理，所以不要濫用體罰。

【體罰可取嗎？按此】

父母如果難有客觀標準作參考，可想想每次體罰完後，子女會否對自己不瞅不睬，例如沉默、冷淡、保持距離等，如果有這些情況超過1天便代表用體罰的方法有問題了。

以下是使用體罰前的4大守則，可以給父母參考：

1. 說明原因

父母在整個過程需要解釋體罰的原因，要有針對性，例如是因為子女有意或無意傷害別人、破壞東西。體罰前後要解釋，令子女明白父母不是隨便打他們，即使年幼子女未能完全明白，父母也要嘗試耐心教導及聆聽他們的想法。

2. 父母先冷靜

父母先要管好自己的情緒，透過慢慢深呼吸三下控制脾氣。在穩定情緒下作出體罰，不為了一時之發洩而做出衝動的責罵，例如趕着出門、測驗考試來臨、騷擾兄弟姊妹讀書，個人情緒包括工作不順境、夫妻爭拗、投資失利等等，亦不應摻雜在內。

3. 子女情緒穩定

父母也應先穩定子女的情緒才作出體罰，以及解釋原因，例如先站立3至5分鐘冷靜下來，因他們哭鬧或憤怒的時候，根本就聽不到父母的教訓，不能反省自己的錯誤。

4. 體罰只限某些位置

例如只打手掌，不能打身體脆弱的位置，特別是頭，必須不具傷害性。

有方法比體罰更有效

總而言之，筆者不支持體罰，因為有其他方法比體罰更有效，包括溝通，用正面方法，例如鼓勵、適切的讚賞，父母應該以愛出發。

親子關係和理財教育相互影響不能切割，因為沒有好的溝通和關懷，只得監管和責備，甚至體罰，得出來的效果可能更差。相反，父母與子女的關系良好，可以更有效地教導理財的知識和態度，幫助子女培養正確的價值觀和良好的理財行為。這是個漫長學習的過程，父母需要耐性、平和、堅定的態度，最重要是以愛心教導子女。

【作者簡介】教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研究結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。