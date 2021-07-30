選美出身的陸詩韻，約10年前開始息影從商，由經營貿易生意開始起步，5年前創立美容網店Sharon's Workshop，並建立個人護膚品牌。疫情期間，她乘勢採用直播推銷，試過半小時錄得錄百萬銷售額，但她未有輕易滿足，反而為直播帶貨熱潮減退作超前部署，近日更投資7位數字開設陳列室，向上市計劃邁進：「在我的字典裏，沒有生意上軌道這回事。」

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演藝圈變數多 創業為安全感

陸詩韻於2005年參選香港小姐奪亞軍後入行，參演過數齣電視劇，但大多都不是主角，亦偶爾擔任節目主持。由於演藝工作變數多，約在2009年，她決定息影從商，由打理家人的製衣事業開始，從中學習經營生意的技巧。「做藝人雖然多采多姿，但很多事也非自己能掌握，口才了得也不代表能成為司儀、演技出眾也不代表能成為主角，所以我選擇創業，無論如何也會感到心甘命抵。」

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失敗中學習 建美容網店贏口碑

後來，她經營過不少生意，曾與朋友合資經營貿易生意，卻因她誤簽保單而負債百萬，最終無奈失敗告終。但她未有氣餒，吸收失敗的經驗重新起步，於5年前創立美容網店Sharon's Workshop，代理不同美容護膚品牌，隨後更創立個人護膚品牌「道Dou」，堅持每件產品都親身試過才推出，成功以品質及口碑打響知名度：「藝人身份在宣傳上當然有優勢，但更重要是產品品質，贏得口碑才會留得住客人。」

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受惠美容院停業 直播帶貨錄百萬生意

疫情期間，零售業面臨重大打擊，但陸詩韻的美容網店，卻因為美容院的停業期而受惠。由於產品主打功能性，讓客人可在家享有媲美美容院的療程的護膚效果，因而在疫情期間吸納了不少新客人，去年營業額較2019年同期暴增近10倍。

在家抗疫期間，網店掀起直播帶貨的熱潮，陸詩韻也乘勢採用直播推銷，試過半小時的直播，錄得過百萬的銷售額。不過，她未有輕易滿足，深明做生意不能死守一條成功方程式，要及早部署熱潮減退的策略：「我認為現時直播帶貨已步入靜止期。當有爆炸性增長，不斷賺錢時，已要預計下一步會走下坡，趨勢就是這樣，不可能長期處於高峰。」

投資7位數開陳列室 向3年上市計劃邁進

為了更進一步，陸詩韻近日更投資7位數字開設陳列室，繼續加強產品綫的完整性，增加日常用的護膚產品，展望未來可開拓中國及東南亞市場。現時她以市價租用父親的辦公室作網店的陳列室，不時舉辦宣傳及會員活動，期望可向3年上市計劃邁進：「在我的字典裡，從沒有生意上軌道這回事，做生意只能不斷去追，不能停步。」

記者：李瑩

