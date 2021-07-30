【大灣區】深圳光明區向港澳台及外籍人才配租住房　每月每平方米租金$20人民幣

根據《深圳市保障性住房條例》《深圳市人才安居辦法》《深圳市光明區人才住房配租管理辦法》等有關規定，即日起向在光明區就業或生活的港澳台及外籍人才供應人才住房共50間，基準租金為每月每平方米20元人民幣（下同）。

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供應的房源為紅坳公共住房項目，該項目位於光明區鳳凰街道長明公路旁、龍大高速東北側、光明高鐵站東側，供應房源50間，其中單房10間（35平方米左右，相當於約377平方呎），一房一廳20間（45平方米左右），三房20套（84至88平方米左右）。



紅坳公共住房項目基準租金暫定為每月每平方米20元，物業管理費標準為每月每平方米2.53元，專項維修資金為每月每平方米0.25元。



配租面積原則上以家庭人口數量為主要考量因素，配租面積標準如下：

1. 單身人才配租建築面積35平方米左右；

2. 兩人家庭配租建築面積50平方米左右；

3. 三人家庭配租建築面積70平方米左右；

4. 四人及以上家庭配租建築面積90平方米左右。

申請需符合8項條件

港澳台人才申請人才住房，應當同時符合以下條件：

1. 具有本科及以上同層次學歷（須經教育部學歷認證）；

2. 具有港澳居民來往內地通行證、台灣居民來往大陸通行證；

3. 在光明區有穩定就業或生活兩年以上（特別引進人才不受限制）；

4. 本人及其配偶、未成年子女均未在深圳市擁有任何形式自有住房，在申請受理之日前三年內未在深圳市轉讓或者因離婚分割過自有住房；

5. 本人及其配偶、未成年子女均未在深圳市租住具有保障性質或者政策優惠性質的住房；

6. 本人及其配偶、未成年子女均未在深圳市享受過購房優惠政策；

7. 申請人未因違反住房保障和人才安居相關規定而被納入不良行為記錄；

8. 法律、法規、規章規定的其他相關條件。

外籍人才的申請條件參照港澳台人才的相關規定執行。

有關申請流程的詳情可參考光明區住房和建設局公告。



責任編輯：鄭樂怡

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