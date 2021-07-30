【大灣區】深圳光明區向港澳台及外籍人才配租住房　每月每平方米租金$20人民幣

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根據《深圳市保障性住房條例》《深圳市人才安居辦法》《深圳市光明區人才住房配租管理辦法》等有關規定，即日起向在光明區就業或生活的港澳台及外籍人才供應人才住房共50間，基準租金為每月每平方米20元人民幣（下同）。
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供應的房源為紅坳公共住房項目，該項目位於光明區鳳凰街道長明公路旁、龍大高速東北側、光明高鐵站東側，供應房源50間，其中單房10間（35平方米左右，相當於約377平方呎），一房一廳20間（45平方米左右），三房20套（84至88平方米左右）。
紅坳公共住房項目基準租金暫定為每月每平方米20元，物業管理費標準為每月每平方米2.53元，專項維修資金為每月每平方米0.25元。
配租面積原則上以家庭人口數量為主要考量因素，配租面積標準如下：
申請需符合8項條件
港澳台人才申請人才住房，應當同時符合以下條件：
外籍人才的申請條件參照港澳台人才的相關規定執行。
有關申請流程的詳情可參考光明區住房和建設局公告。
責任編輯：鄭樂怡
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