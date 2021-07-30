【5000元消費券】8月1日就拎到！　八達通／Tap & Go／AlipayHK／WeChat Pay HK領取消費券方法

5,000元電子消費券就快拎到啦！如果市民在7月17日前透過電子途徑，就可於8月1日開始領取第一期消費券。已登記之市民可透過4大電子支付工具，包括八達通、Tap & Go拍住賞、AlipayHK（支付寶香港）及WeChat Pay HK領取，即睇不同工具的領取方法。

【用八達通App拎逾萬元優惠券！ 查詢消費券紀錄及領取優惠券教學：按此】

若市民選擇以八達通領取消費券，與交通補貼計劃領取方法一樣，可透過4個途徑領取，分別是零售商店、補貼領取站、八達通App及八達通服務站（位置一覽）。

■八達通領取消費券方法■

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

至於Tap & Go拍住賞、AlipayHK及WeChat Pay HK，消費券會自動發放至已登記人士之消費券帳戶內，毋須到指定地點領取。需要注意的是，如果Tap & Go登記領取消費券，市民需要更新手機應用程式，即可找到登記消費券計劃帳戶內的虛擬Mastercard卡及虛擬銀聯卡。

■Tap & Go／AlipayHK／WeChat Pay HK領取消費券方法■

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包！

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】