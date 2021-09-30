  • 31°C
香港時間 : 2021930日 (週四) 18:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5000元消費券】10月1日拎第2期消費券！　八達通／Tap & Go／AlipayHK／WeChat Pay HK領取消費券方法

精明消費 18:17 2021/09/30

分享：

10月1日就拎到第2期電子消費券啦！如果市民在首輪登記領取消費券，就可於10月1日領取第2期消費券。已登記之市民可透過4大電子支付工具，包括八達通、Tap & Go拍住賞、AlipayHK（支付寶香港）及WeChat Pay HK領取，即睇不同工具的領取方法。

【用八達通App拎逾萬元優惠券！ 查詢消費券紀錄及領取優惠券教學：按此

若市民選擇以八達通領取消費券，與交通補貼計劃領取方法一樣，可透過4個途徑領取，分別是零售商店、補貼領取站、八達通App及八達通服務站（位置一覽）。

■八達通領取消費券方法■

    點擊圖片放大
    +4
    +3

至於Tap & Go拍住賞、AlipayHK及WeChat Pay HK，消費券會自動發放至已登記人士之消費券帳戶內，毋須到指定地點領取。需要注意的是，如果Tap & Go登記領取消費券，市民需要更新手機應用程式，即可找到登記消費券計劃帳戶內的虛擬Mastercard卡及虛擬銀聯卡。

■Tap & Go／AlipayHK／WeChat Pay HK領取消費券方法■

    點擊圖片放大
    +7
    +6

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

 

欄名 : 消費錦囊

相關文章

【5000元消費券】用八達通App拎逾萬元優惠券！　查詢消費券紀錄及領取優惠券教學
2021/07/14
【5000元消費券】用八達通App拎逾萬元優惠券！　查詢消費券紀錄及領取優惠券教學
【5000元消費券】Tap & Go拍住賞網購及實體店付款教學
2021/07/29
【5000元消費券】Tap & Go拍住賞網購及實體店付款教學
【5000元消費券】百佳豐澤友和Klook通通都用到？　八達通網購流程逐步睇（附商戶網購平台優惠）
2021/07/22
【5000元消費券】百佳豐澤友和Klook通通都用到？　八達通網購流程逐步睇（附商戶網購平台優惠）

你可能感興趣

【5000元消費券】用八達通App拎逾萬元優惠券！　查詢消費券紀錄及領取優惠券教學
16:50 2021/07/14
【5000元消費券】用八達通App拎逾萬元優惠券！　查詢消費券紀錄及領取優惠券教學
【5000元消費券】Tap & Go拍住賞網購及實體店付款教學
18:26 2021/07/29
【5000元消費券】Tap & Go拍住賞網購及實體店付款教學
【5000元消費券】百佳豐澤友和Klook通通都用到？　八達通網購流程逐步睇（附商戶網購平台優惠）
16:15 2021/07/22
【5000元消費券】百佳豐澤友和Klook通通都用到？　八達通網購流程逐步睇（附商戶網購平台優惠）

最新專欄文章 更多

【5000元消費券】AEON邁向35周年慶大激賞　床褥4折／電動跑步機半價／$30／3件產品
今日
【5000元消費券】AEON邁向35周年慶大激賞　床褥4折／電動跑步機半價／$30／3件產品
【5000元消費券】Trip.com一連10日推Staycation優惠　預訂酒店贏iPhone 13／海洋公園門票
今日
【5000元消費券】Trip.com一連10日推Staycation優惠　預訂酒店贏iPhone 13／海洋公園門票
【5000元消費券】華懋旗下7大商場推消費券大抽獎　消費贏日產汽車／遊艇一日遊／維港之旅
今日
【5000元消費券】華懋旗下7大商場推消費券大抽獎　消費贏日產汽車／遊艇一日遊／維港之旅
【5000元消費券】KKday優惠多重賞　1折訂宜必思海景Staycation　Spa體驗買一送一
今日
【5000元消費券】KKday優惠多重賞　1折訂宜必思海景Staycation　Spa體驗買一送一
【交通津貼】樂悠咭10月1日起接受1959年出生人士申請　10月尾截止
今日
【交通津貼】樂悠咭10月1日起接受1959年出生人士申請　10月尾截止
電子支付 電子消費券 微信支付 支付寶 八達通

上一篇文章

【5000元消費券】AEON邁向35周年慶大激賞　床褥4折／電動跑步機半價／$30／3件產品

下一篇文章

【5000元消費券】Trip.com一連10日推Staycation優惠　預訂酒店贏iPhone 13／海洋公園門票
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年9月8日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年9月8日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月30日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月30日）
今日優惠精選 - 【消費優惠】雀巢ｘ天仁茗茶乳酪茶飲系列每杯減$5　爭鮮尖沙咀店開幕優惠堂食每碟$6
【消費優惠】雀巢ｘ天仁茗茶乳酪茶飲系列每杯減$5　爭鮮尖沙咀店開幕優惠堂食每碟$6
【5000元消費券】遺失八達通點算好？　報失八達通卡教學
【5000元消費券】遺失八達通點算好？　報失八達通卡教學
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至9月30日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至9月30日）
【5000元消費券】OK便利店用八達通領第二期消費券　送20元現金券（附優惠詳情）
【5000元消費券】OK便利店用八達通領第二期消費券　送20元現金券（附優惠詳情）