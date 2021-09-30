  • 30°C
香港時間 : 20211001日 (週五) 09:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5000元消費券】10月1日拎第二期消費券！　八達通／Tap & Go／AlipayHK／WeChat Pay HK領取消費券方法

精明消費 18:17 2021/09/30

分享：

10月1日就拎到第二期電子消費券啦！如果市民在首輪登記領取消費券，就可於10月1日領取第二期消費券。已登記之市民可透過4大電子支付工具，包括八達通、Tap & Go拍住賞、AlipayHK（支付寶香港）及WeChat Pay HK領取，即睇不同工具的領取方法。

【用八達通App拎逾萬元優惠券！ 查詢消費券紀錄及領取優惠券教學：按此

若市民選擇以八達通領取消費券，與交通補貼計劃領取方法一樣，可透過4個途徑領取，分別是零售商店、補貼領取站、八達通App及八達通服務站（位置一覽）。

■八達通領取消費券方法■

    點擊圖片放大
    +4
    +3

至於Tap & Go拍住賞、AlipayHK及WeChat Pay HK，消費券會自動發放至已登記人士之消費券帳戶內，毋須到指定地點領取。需要注意的是，如果Tap & Go登記領取消費券，市民需要更新手機應用程式，即可找到登記消費券計劃帳戶內的虛擬Mastercard卡及虛擬銀聯卡。

■Tap & Go／AlipayHK／WeChat Pay HK領取消費券方法■

    點擊圖片放大
    +7
    +6

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

 

欄名 : 消費錦囊

相關文章

【5000元消費券】用八達通App拎逾萬元優惠券！　查詢消費券紀錄及領取優惠券教學
2021/07/14
【5000元消費券】用八達通App拎逾萬元優惠券！　查詢消費券紀錄及領取優惠券教學
【5000元消費券】Tap & Go拍住賞網購及實體店付款教學
2021/07/29
【5000元消費券】Tap & Go拍住賞網購及實體店付款教學
【5000元消費券】百佳豐澤友和Klook通通都用到？　八達通網購流程逐步睇（附商戶網購平台優惠）
2021/07/22
【5000元消費券】百佳豐澤友和Klook通通都用到？　八達通網購流程逐步睇（附商戶網購平台優惠）

你可能感興趣

【5000元消費券】用八達通App拎逾萬元優惠券！　查詢消費券紀錄及領取優惠券教學
16:50 2021/07/14
【5000元消費券】用八達通App拎逾萬元優惠券！　查詢消費券紀錄及領取優惠券教學
【5000元消費券】Tap & Go拍住賞網購及實體店付款教學
18:26 2021/07/29
【5000元消費券】Tap & Go拍住賞網購及實體店付款教學
【5000元消費券】百佳豐澤友和Klook通通都用到？　八達通網購流程逐步睇（附商戶網購平台優惠）
16:15 2021/07/22
【5000元消費券】百佳豐澤友和Klook通通都用到？　八達通網購流程逐步睇（附商戶網購平台優惠）

最新專欄文章 更多

【第二期消費券優惠】AEON邁向35周年慶大激賞　床褥4折／電動跑步機半價／$30／3件產品
2021/09/30
【第二期消費券優惠】AEON邁向35周年慶大激賞　床褥4折／電動跑步機半價／$30／3件產品
【第二期消費券優惠】Trip.com一連10日推Staycation優惠　預訂酒店贏iPhone 13／海洋公園門票
2021/09/30
【第二期消費券優惠】Trip.com一連10日推Staycation優惠　預訂酒店贏iPhone 13／海洋公園門票
【第二期消費券優惠】華懋旗下7大商場推消費券大抽獎　消費贏日產汽車／遊艇一日遊／維港之旅
2021/09/30
【第二期消費券優惠】華懋旗下7大商場推消費券大抽獎　消費贏日產汽車／遊艇一日遊／維港之旅
【第二期消費券優惠】KKday優惠多重賞　1折訂宜必思海景Staycation　Spa體驗買一送一
2021/09/30
【第二期消費券優惠】KKday優惠多重賞　1折訂宜必思海景Staycation　Spa體驗買一送一
【交通津貼】樂悠咭10月1日起接受1959年出生人士申請　10月尾截止
2021/09/30
【交通津貼】樂悠咭10月1日起接受1959年出生人士申請　10月尾截止
電子支付 電子消費券 微信支付 支付寶 八達通

上一篇文章

【第二期消費券優惠】AEON邁向35周年慶大激賞　床褥4折／電動跑步機半價／$30／3件產品

下一篇文章

【第二期消費券優惠】Trip.com一連10日推Staycation優惠　預訂酒店贏iPhone 13／海洋公園門票
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5000元消費券懶人包】第二期電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至9月30日）
【5000元消費券懶人包】第二期電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至9月30日）
【5000元消費券】10月1日拎第二期消費券！　八達通／Tap & Go／AlipayHK／WeChat Pay HK領取消費券方法
【5000元消費券】10月1日拎第二期消費券！　八達通／Tap & Go／AlipayHK／WeChat Pay HK領取消費券方法
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月30日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月30日）
【交通津貼】樂悠咭10月1日起接受1959年出生人士申請　10月尾截止
【交通津貼】樂悠咭10月1日起接受1959年出生人士申請　10月尾截止
【第二期消費券優憲】OK便利店用八達通領第二期消費券　送20元現金券（附優惠詳情）
【第二期消費券優憲】OK便利店用八達通領第二期消費券　送20元現金券（附優惠詳情）
【第二期消費券優惠】AEON邁向35周年慶大激賞　床褥4折／電動跑步機半價／$30／3件產品
【第二期消費券優惠】AEON邁向35周年慶大激賞　床褥4折／電動跑步機半價／$30／3件產品