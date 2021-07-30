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【海外升學】2022世界最佳留學城市排名　倫敦蟬聯榜首　香港跌出十大

其他地區 17:30 2021/07/30

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不少父母會送子女到海外升學，希望可以擴闊子女的眼界。國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）早前公布「2022世界最佳留學城市排名」，英國倫敦連續3年奪冠，香港今年跌出十大，排名跌5位至15名。

受新冠肺炎疫情影響，QS去年沒有公布相關排名。今次收集逾9.5萬名國際學生的留學經歷評價，並按6項指標，包括大學排名、僱主招聘活躍度、學生可負擔能力包括生活成本、城市嚮往度、學生組成多元性，為全球115個留學城市進行評分。

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2022世界最佳留學城市排名

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香港排名則跌跌5位至15名，在6項評分指標中，有4項排名均下跌，惟留學生經歷評價部分排名有上升。不過，QS表示因資料不足，不能評論《港區國安法》實施及疫情等因素如何影響香港的排位。

英國倫敦連續3屆成為全球最佳留學城市；而德國慕尼黑則居第2名；南韓首爾及日本東京並列第3名，亦只有這兩個亞洲城市成功躋身前10名。另外，美國波士頓更是唯一個新打入前10名的城市；而俄羅斯莫斯科和中國北京亦是首次登上前30位，並列25名。

今次中國內地有5個城市上榜，包括排25位的北京、37位的上海、95位的南京、102位的武漢及排110位、新上榜的廣州。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 海外理財

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