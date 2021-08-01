鄭丹瑞成新一代健康KOL　開網台傳遞健康資訊兼推自家產品

由鄭丹瑞開設的YouTube頻道《健康旦》成立已經超過一年，忽然變身成為YouTuber甚至KOL的旦哥表示始料不及，疫症爆發之前還在構思開戲拍劇的事，誰知突如其來的新冠肺炎令所有計劃都叫停，他說：「我發覺原來很多計劃都趕不上疫情的變化，既然幾位老友蕭潮順、羅燦和葉潔馨都一致認為應該做、值得做這個網上平台，那就做啦。我們的初心是，不要想太多，拍了再算，因為疫情大家都需要很多正確抗疫知識，我們的責任是去找一些專家、醫生，我負責問，透過他們的口去解答。」

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旦哥承認現代人愈來愈着重健康，他說：「我身邊的朋友愈來愈注重這事，因為都已經過60了，其實他們10年前開始已經腰痠骨痛，病痛開始走出來。」這正正是他認為有必要繼續開台的原因，可以將資訊帶給大家，因為有很多人是有事而不自知，當發現就太遲了。而且今天《健康旦》已得到不少人的認同，有不少機構及品牌邀請合作，《健康旦》也會推出自家的健康產品，旦哥表示是摸着石頭走到今天。



開網台是個學習過程



不過旦哥坦言自己屬舊一輩的製作人，最初要他做這一類的網上節目實在不懂，更沒有預計到出post後會收到大量留言，觀眾會詢問很多跟節目相關的問題，然後因為得不到回覆而投訴，旦哥解釋：「現實是我們不懂得回答，於是我就去向醫生查詢，再回覆讀者的問題，但新一批的問題又接踵而來，我們因此累積了很多問題，然後被很多人留言指罵。遠水不能救近火，於是我們便決定邀請專家、醫生來跟我們做直播，觀眾可以即時留言，我們亦可以即時解答，這就衍生了網上直播，我們當初沒想過，因為不懂得去做，這可說是一個Learning process。」



堅持腦筋跟身體多運動



問到旦哥「登六」後人生觀或生活習慣有否改變，誰知他卻淡淡然表示其實並不太上心，只記得65歲生日當天心情興奮，因為終於可以用2元的長者乘車優惠，於是衝到地鐵站買了一張老人票：「可能聯合國說60歲不過是壯年、中年，給我打了強心針，所以我自己仍然有活力的話，我會繼續工作。」他還說笑提醒大家，如果有天在街上見到他一個人在喃喃自語，千萬別以為他神經失常，其實他只是在度蹺，他雖然沒一套個人的養生方法，卻認為要不斷保持腦筋的運動，令自己副「引擎」可以繼續健康地運作。

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（節錄）

【原文：鄭丹瑞成新一代健康KOL 登六後腦袋身體多運動】

作者：梁靜詩

責任編輯：馮柏偉

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