Glashutte Original新作森林綠及電光藍　潛水錶富動感月相錶顯優雅

德國向來以先進的高科技產品聞名，而在當地生產的腕錶則除了精密細緻，還少不了務實沉穩的特質，而同樣來自日耳曼的Glashutte Original（GO），就正是當中的表表者。但品牌縱然沉實，亦偶爾為大家帶來視覺上的驚喜，就像全新推出的綠面玫瑰金PanoMaticLunar Green月相腕錶，雖然此亮麗的森林綠品牌之前亦採用過，但今回配以玫瑰金錶殼及同色鱷魚皮錶帶，叫人眼前一亮，難怪市場反應非常熱烈。

▲ 偏心式小三針的PanoMaticLunar Green，兼具月相及大日曆，漸變效果的綠色錶盤配上玫瑰金錶殼，而鱷魚皮錶帶有摺釦及針釦兩種。（$156,000-$171,000）（品牌提供）

錶盤的偏心式布局令PanoMaticLunar成為了GO一個經典的標誌性項目，兩個顯示時、分、秒的副錶盤置左，因而騰空了空間給大日曆及月相視窗，令錶盤設計多了一份平衡美。

▲ 為配合錶殼，月相盤的月亮及星星採用了玫瑰金色，至於精鋼的款式，月亮及星星則用上銀色。（品牌提供）

腕錶採用品牌自家製的Cal. 90-02機芯，留意此機芯用上雙鵝頸微調，並於錶背展示出來，這個屬德國錶精髓的裝置，落入GO手中更是極致漂亮，擺輪夾板上用上人手雕刻的花紋裝飾，一絲不苟，而為了置放鵝頸微調系統，腕錶用了一個較小型的擺陀。

▲ 為了置放鵝頸微調系統，腕錶用了一個較小型的擺陀，為增加擺陀重量，邊緣用上21K金，令上鏈效果更佳。（品牌提供）

▲ PanoMaticLunar Green較入門的可選擇精鋼款式，可配上皮帶或鋼鏈帶。（$92,500）（品牌提供）

錶盤的顏色獨特，一抹綠帶有漸變效果，在錶盤邊緣越漸深沉，神秘而優雅，最重要是價位異常吸引，十多萬已經可以擁有玫瑰金錶殼加上月相等特質，而精鋼版更只售十萬元以下，值得入手。

▲ SeaQ BiColor經過了無數國際標準的嚴苛檢測才面世，以達致專業又強悍的級數。（品牌提供）

品牌同時推出另一枚感覺截然不同的新作，屬潛水錶系列的SeaQ BiColor，腕錶原型是1969年問世的品牌首款Spezimatic Typ RP TS 200潛水錶，如今經復刻後，設計、功能及材質等都作優化，它經過了無數國際標準的嚴苛檢測才面世，例如錶圈需通過5,000次旋轉測試，以達致專業又強悍的級數。

▲ 潛水錶系列SeaQ BiColor，尺碼沒有市面上一般潛水錶大型，39.5毫米直徑錶殼恰到好處，男女合用，錶盤以電鍍藍飾以太陽紋，非常搶眼。（101,500-$104,000）（品牌提供）

全新用色是電鍍藍飾以太陽紋，內嵌Super-LumiNova夜光材料，以確保在黑暗環境下依然能閱時，防水深度200米。

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