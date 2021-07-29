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【MPF】恒指月底暴跌拖累強積金回報　料7月強積金人均蝕$8,400

強積金 18:40 2021/07/29

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強積金研究小組積金評級預測，強積金體系在7月將錄得重大投資虧損，料總投資虧損將約為380億元，相當於每位成員平均損失約8,400元，是今年來最大單月投資虧損，主要是因為恒指在7月最後一周暴跌，其對中港股市的影響所致。

計入強積金供款後，強積金成員的平均帳戶結餘預計也將由創紀錄的26.9萬元下降至約26.1萬元。

【強積金7月人均暫蝕$3,721　預設投資策略反錄1.1%回報：按此

積金評級主席叢川普 (Francis Chung) 表示，在恒指暴跌以及對中國股市和內地監管政策的憂下，強積金成員要有心理準備面對年初至今強積金的最大投資虧損，雖然預計7月份將錄得重大的投資虧損，但強積金成員不應驚慌失措。

他續指，強積金最近已連續五個季度錄得投資收益，並為每名強積金成員平均帶來約65,000元的投資收益。因此，雖然預計7月份將損失約8,400元會令人失望，但對香港450萬名打工仔來說，強積金仍會繼續帶來更美好和更長遠的前景。

■7月份表現最好的五個強積金類別■

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■7月份表現最差的五個強積金類別■

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若想知更多MPF最新消息，請留意強積金懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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