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【消費優惠】泰昌餅家皇牌蛋撻買一送一　Cheesecake Factory件裝芝士蛋糕半價

精明消費 07:00 2021/07/30

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 泰昌餅家：皇牌蛋撻買一送一

由即日起至8月1日，到泰昌餅家購買皇牌蛋撻，可享買一送一優惠！每位顧客每次最多購買皇牌蛋撻12件。數量有限，售完即止。

    點擊圖片放大

2. Cheesecake Factory：件裝芝士蛋糕半價

最後1日！為慶祝芝士蛋糕日，Cheesecake Factory推出件裝芝士蛋糕半價優惠。

優惠適用於堂食及親臨餐廳購買的外賣自取。每人限購6件，售完即止。此優惠不能與其他優惠或禮券共用。

地址︰香港九龍尖沙咀廣東道25號海港城港威商場G102號舖

    點擊圖片放大

3. 雀巢網店：全單76折

最後1日！為慶祝香港運動員勇奪獎牌，現時於雀巢香港eShop購物，並於付款前輸入優惠「GOLDKL24」，即享全單76折，優惠至今晚8時59分。優惠數量有限，售完即止。

另外，由即日起至8月2日，更可享周年慶典優惠，買滿500元額外再多8折。此優惠不適用於雀巢超級能恩及雀巢能恩全護系列、快閃優惠、$1原箱優惠、咖啡機套裝和加購優惠。

網店

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撰文：hket小編

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一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 今日優惠精選

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