【理財二三事】儲錢很重要！　人生贏家就係有本錢有得揀

很多理財的頻道、專頁等，總是教大家如何儲錢，但你有沒有想過為甚麼要儲錢？儲錢能讓妳得到甚麼？其實說穿了，儲錢是為了買下更多人生選擇的權利。若你沒有儲錢，為了生存，你的生活有可能會變得沒有選擇。以下就有4個顯而易見，為甚麼要為自己儲蓄的理由。



1. 選擇活得健康



當你以為錢買不到健康，你只是未夠有錢，例如你可以透過買保健品、定期運動保持身體狀態。隨着年齡增長，各種器官退化，我們還是需要金錢買治療，很多人因為沒有儲錢的習慣，患病後因為沒有足夠的資金儲備而未能接受更好的治療，最後身體愈來愈衰弱。所以有足夠的積蓄，是為自己未來的健康有選擇。



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2. 選擇稱心工作



若你沒有儲蓄，你每天都只可以迫自己工作，每天追着錢，同時也可能錯過很多其他的機會。例如進修，因為你害怕失去現有的工作，所以只好一直在原定的工作崗位上，無可選擇地做着一份沒有時間進修的工作，然後掉入惡性循環，無法做到個人增值、人工沒加，沒有選擇的自由。

在沒有儲蓄下，連辭職的勇氣也沒有，因為你知道沒有工作，你便沒有收入去維持自己的生活。相反，有儲蓄的人，他們可以有選擇轉換工作跑道，過去有很多人因為有積蓄，可以辭職放大假，去不同地方遊歷，再學習新的技能，轉換工作，有人考潛水證照，教練牌等，一去便是數個月，這都是因為有積蓄，所以有選擇。

3. 選擇賺更多錢

有積蓄你才可以把握投資的機會，例如去年全球股市因為新冠肺炎的關係下跌很多，不少人趁那個時候買下不少優質股票，若你沒有儲蓄，何來有錢可以把握難得的機會呢？然後你一直在怪自己沒有本錢去買股票投資獲利，其實只是因為你沒有積蓄。

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4. 選擇美滿婚姻



社會上有很多例子看到很多女士因為沒有經濟獨立的能力，即使婚姻讓她感到絕望或不愉快，也不敢離婚。若你有儲蓄、有投資，即使在遇到不對的人、不對的關係時，有財力、有底氣，你也可以有選擇。



總括而言，擁有個人的儲蓄是十分重要，因為有金錢代表你可以擁有更多人生的選擇權。或許你還年輕，不懂為甚麼要儲錢，但儲錢的目的正是為了讓我們擁有更多的人生選擇。雖然世界有很多事情都不能控制，但為了盡力主宰自己未來的人生，限制自己的選擇權，今天開始你應該要學習儲蓄。

責任編輯：陳玉蓮

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