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【5000元消費券】Tap & Go拍住賞網購及實體店付款教學

精明消費 18:26 2021/07/29

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第一期電子消費券最快可於8月1日收到，大家諗好點用未？如果大家以Tap & Go拍住賞登記領取消費券，屆時款項會平均分配至Mastercard及銀聯的消費券帳戶內，用戶可自行分配。到底如何用Tap & Go於網上購物或實體店購物呢？

【百佳豐澤友和Klook通通都用到？　八達通網購流程逐步睇：按此

如果想在網上購物，可於Tap & Go拍住賞內查閱虛擬卡的卡號、有效日期及安全碼，並將資料輸入至網購平台內，以完成交易。

Mastercard及銀聯卡網購教學

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如果打算使用Tap & Go虛擬卡於實體商戶消費，可先把虛擬卡加至Apple Wallet、Google Pay、雲閃付App或華為錢包內，詳情可看以下步驟。

把Tap & Go虛擬卡加至手機錢包

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另外，在加入虛擬卡前，亦要確保手機已開啟「網上付款」功能。需要注意的是，在消費券計劃有效期限屆滿後，消費者券計劃帳戶內的虛擬Mastercard卡及虛擬銀聯卡亦會同時失效。

除了把虛擬卡加入手機錢包內，用戶亦可選擇使用「二維碼」方式在實體商戶付款。

如何用二維碼支付？

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想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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