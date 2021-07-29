▲ 【寵物保險】應付毛孩高昂醫療費用 寵物保險保障保費大比拼

共同保險與保費或隨年齡增加

「共同保險」亦是寵物保險常見特徵。共同保險以比率計算，一般來說，共同保險的比率（%）愈低，投保人與保險公司分攤的金額愈低。如表2顯示，在上述產品中，富衛的共同保險為0%，但另一方面，由於其細項限額劃分得較仔細，當開支超出細項上限時，投保人仍要全數承擔超出金額。藍十字、MSIG的共同保險介乎20%（<4歲） 至40%（>9歲）。換言之，當毛孩長大變老，投保人自費開支比率亦會增加。OneDegree的共同保險受是否使用網絡獸醫影響，如於網絡獸醫看診，共同保險為10%。若在非網絡獸醫看診，則為30%。

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由於不少消費者打算長期投保寵物保險，所以十分關心保費。值得留意的是，保費或因寵物的品種而受影響，故此投保前而先向保險公司查詢。

表2顯示了1歲及8歲的松鼠狗和波斯貓保費，只有富衛的保費於兩個年齡皆一樣（4,780元，不分貓狗），其他保險公司的保費就按寵物年紀調高。

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由於年幼的毛孩體弱，不少主人都希望及早購買保險，在寵物患病時得到保障。上述保險中，投保年齡最低的是PetbleCare，只需寵物年齡達8星期，而藍十字和富衛接受年齡低至6個月的投保。另一個要注意的是續保年齡限制，OneDegree續保不設年齡限制，而藍十字則可續保至13歲。

當然，小動物帶給人類的歡樂，猶如毛價之寶，為毛孩的醫療開支張羅，很多主人都未雨綢繆。順便一提，本文只討論了寵物保險的保障及保費，其實，寵物保險產品亦標明不保事項，例如，投保前已存在疾病；此外，不少保險公司只承保已植入微型晶片的貓咪及汪汪狗，又或限制投保的汪星人品種。主人投保前要了解清楚，必要時查詢專業人士。

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作者：10Life總編輯Chris Pun

以上資訊由10Life提供，更新至2021年7月27日，僅供參考，並不是銷售提議。

【文章來源：10Life；原題：香港寵物保險比較 保障、保費全披露 ｜ 10Life （2021年7月更新版），已獲授權轉載。】

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