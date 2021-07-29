  • 30°C
香港時間 : 2021729日 (週四) 18:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【寵物保險】應付毛孩高昂醫療費用　寵物保險保障保費大比拼

保險 17:30 2021/07/29

分享：

【寵物保險】應付毛孩高昂醫療費用　寵物保險保障保費大比拼

共同保險與保費或隨年齡增加

「共同保險」亦是寵物保險常見特徵。共同保險以比率計算，一般來說，共同保險的比率（%）愈低，投保人與保險公司分攤的金額愈低。如表2顯示，在上述產品中，富衛的共同保險為0%，但另一方面，由於其細項限額劃分得較仔細，當開支超出細項上限時，投保人仍要全數承擔超出金額。藍十字、MSIG的共同保險介乎20%（<4歲） 至40%（>9歲）。換言之，當毛孩長大變老，投保人自費開支比率亦會增加。OneDegree的共同保險受是否使用網絡獸醫影響，如於網絡獸醫看診，共同保險為10%。若在非網絡獸醫看診，則為30%。

    點擊圖片放大

由於不少消費者打算長期投保寵物保險，所以十分關心保費。值得留意的是，保費或因寵物的品種而受影響，故此投保前而先向保險公司查詢。

表2顯示了1歲及8歲的松鼠狗和波斯貓保費，只有富衛的保費於兩個年齡皆一樣（4,780元，不分貓狗），其他保險公司的保費就按寵物年紀調高。

【進可攻未必退可守！比併3大儲蓄保預期回報及風險：按此

由於年幼的毛孩體弱，不少主人都希望及早購買保險，在寵物患病時得到保障。上述保險中，投保年齡最低的是PetbleCare，只需寵物年齡達8星期，而藍十字和富衛接受年齡低至6個月的投保。另一個要注意的是續保年齡限制，OneDegree續保不設年齡限制，而藍十字則可續保至13歲。

當然，小動物帶給人類的歡樂，猶如毛價之寶，為毛孩的醫療開支張羅，很多主人都未雨綢繆。順便一提，本文只討論了寵物保險的保障及保費，其實，寵物保險產品亦標明不保事項，例如，投保前已存在疾病；此外，不少保險公司只承保已植入微型晶片的貓咪及汪汪狗，又或限制投保的汪星人品種。主人投保前要了解清楚，必要時查詢專業人士。

寵物保險保障、保費比較，邊份最抵買？【上一頁

 

作者：10Life總編輯Chris Pun

以上資訊由10Life提供，更新至2021年7月27日，僅供參考，並不是銷售提議。 

【文章來源：10Life；原題：香港寵物保險比較 保障、保費全披露 ｜ 10Life （2021年7月更新版），已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

欄名 : 保險解碼

相關文章

【危疾保險】AXA推摯愛保危疾保障系列　嚴重認知障礙症患者可獲年金賠償至100歲
2021/07/13
【危疾保險】AXA推摯愛保危疾保障系列　嚴重認知障礙症患者可獲年金賠償至100歲
富衛保險推新網上平台　投保指定計劃首年保費享3折
2021/07/19
富衛保險推新網上平台　投保指定計劃首年保費享3折
AXA推海外留學保險　投保享9折優惠
2021/07/20
AXA推海外留學保險　投保享9折優惠
接種新冠疫苗與健康評估
2021/07/23
接種新冠疫苗與健康評估
【危疾保險】保終身vs純保障　邊款危疾保先啱你？
2021/07/22
【危疾保險】保終身vs純保障　邊款危疾保先啱你？

你可能感興趣

【危疾保險】AXA推摯愛保危疾保障系列　嚴重認知障礙症患者可獲年金賠償至100歲
15:24 2021/07/13
【危疾保險】AXA推摯愛保危疾保障系列　嚴重認知障礙症患者可獲年金賠償至100歲
富衛保險推新網上平台　投保指定計劃首年保費享3折
14:50 2021/07/19
富衛保險推新網上平台　投保指定計劃首年保費享3折
AXA推海外留學保險　投保享9折優惠
11:22 2021/07/20
AXA推海外留學保險　投保享9折優惠

最新專欄文章 更多

博客 - 【寵物保險】應付毛孩高昂醫療費用　寵物保險保障保費大比拼
今日
【寵物保險】應付毛孩高昂醫療費用　寵物保險保障保費大比拼
【危疾保險】保終身vs純保障　邊款危疾保先啱你？
2021/07/22
【危疾保險】保終身vs純保障　邊款危疾保先啱你？
博客 - 【危疾保險】保終身vs純保障　邊款危疾保先啱你？
2021/07/22
【危疾保險】保終身vs純保障　邊款危疾保先啱你？
博客 - 【儲蓄保險】賺息兼賺價？　人民幣短期儲蓄保5年保證IRR達3.6%
2021/07/16
【儲蓄保險】賺息兼賺價？　人民幣短期儲蓄保5年保證IRR達3.6%
博客 - 【自願醫保】VHIS「靈活計劃」最新評分出爐　邊份保費平保障又夠全面？
2021/07/08
【自願醫保】VHIS「靈活計劃」最新評分出爐　邊份保費平保障又夠全面？
儲蓄 寵物患病 寵物保險 保險公司 獸醫 醫生 保險產品

下一篇文章

【收息基金】分散風險兼賺息　環球大型均衡型股票基金派息高達5厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MPF】臨屆退休年齡兼失業　可提取強積金嗎？
【MPF】臨屆退休年齡兼失業　可提取強積金嗎？
【iBond 2021】沽iBond 3個方式　經銀行認購要先轉倉？（附恒生、滙豐及渣打安排）
【iBond 2021】沽iBond 3個方式　經銀行認購要先轉倉？（附恒生、滙豐及渣打安排）
【MPF】強積金7月人均暫蝕$3,721　預設投資策略反錄1.1%回報
【MPF】強積金7月人均暫蝕$3,721　預設投資策略反錄1.1%回報
【收息藍籌股】大市調整後有危就有機？！　盤點可趁低吸納收息藍籌股之選
【收息藍籌股】大市調整後有危就有機？！　盤點可趁低吸納收息藍籌股之選
【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至7月28日）
【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至7月28日）
【MPF】未滿65歲都得！6個情況可提早領取強積金
【MPF】未滿65歲都得！6個情況可提早領取強積金