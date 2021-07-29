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【5000元消費券】ELEMENTS加碼獎賞　指定商戶消費滿$2,000可獲$100電子禮券

精明消費 17:10 2021/07/29

分享：

隨著政府推行的5,000元電子消費券計劃第一期消費券最快於8月1日發放，九龍站商場ELEMENTS圓方除了早前推出的「盛夏消費賞」外，更推出全新「夏日驚喜賞」，兩項活動合計消費者共可獲105%獎賞。

【ELEMENTS圓方推「盛夏消費賞」　電子消費滿2,000元可享總值2,000元獎賞：按此

全新「夏日驚喜賞」分兩階段進行，分別為8月1日至8月7日及8月8日至8月15日，首階段消費者於指定美容及護理商戶即日單一消費滿2,000元，可額外獲得100元ELEMENTS圓方帶指定消費美容及護理電子禮券；第二階段，消費者於ELEMENTS圓方指定時尚服飾商戶即日單一消費滿2,000元，亦可額外獲得100元ELEMENTS圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券。

至於早前推出的「盛夏消費賞」，內容為即日起至8月15日，以電子貨幣即日單一消費滿2,000元，即可享總值2,000元獎賞，包括1,000元ELEMENTS圓方餐飲現金券及1,000元商戶禮券；另消費滿28,000元，亦可享總值8,000元獎賞，包括合共2,200元ELEMENTS圓方指定類別現金券及5,800元商戶禮券。

ELEMENTS圓方「夏日驚喜賞」
推廣日期：由8月1日至8月15日

禮品換領處：火區1樓（TUDOR店側，開放時間為上午10時至晚上10時）、金區2樓（FRANCK MULLER店側，開放時間為正午12時至晚上8時）

若想知更多有關消費券的消息，請留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費錦囊

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