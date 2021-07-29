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【寵物保險】應付毛孩高昂醫療費用　寵物保險保障保費大比拼

博客 17:30 2021/07/29

分享：

作為毛孩主人，為寵物張羅一份寵物保險，守護健康，很多主人都不會吝嗇。香港市場出現虛擬保險公司，主打寵物保險，貓主人狗主人都大感興趣。

10Life比較了藍十字Blue Cross、富衛FWD、MSIG、OneDegree、PetbleCare的寵物保險，發現各大保險公司的保障差異很大，至於抵唔抵買，大家就要比較過至知！

【生B必讀！為孕婦、嬰兒添保障 買咩保險好？：按此

寵物保險為寵物提供醫療保障　

筆者飼養貓狗多年，深明毛孩有事，主人心如刀割。為保毛孩健康，陪伴我們走多幾年，當毛孩健康時，我們要做齊保健措施；當毛孩生病時，我們就帶它立刻就醫。以下事項，主人一定要知：

  • 例行健康檢查、接種疫苗；
  • 毛孩不舒服，就要帶它看獸醫（門診），由於毛孩開不了口，通常須驗血驗便等檢驗項目，來診斷病況，有時更動用較先進的診斷測驗，如X光檢查、超聲波等；
  • 醫生處方藥物；
  • 毛孩病重時，可能要入院治療，甚至進行手術。

【保終身vs純保障 邊款危疾保先啱你？：按此

毛孩亦可能患癌症、需要化療

這些年來，帶貓狗去例行檢查、接種疫苗、看門診（通常都要驗血等檢驗）都經常出現；隨着寵物年紀愈來愈大，出現嚴種疾病的機會隨之上升。究竟市場上的寵物保險，保障足夠嗎？我們以松鼠狗和波斯貓來比較寵物保險。

    點擊圖片放大

勿單以保額作標準　注意受保項目賠償上限

如表1顯示，寵物保險保障範圍不並包括健康檢查及接種疫苗，而是重點針對寵物生病時的醫療開支。

先談對汪星人的保障，就常見的門診、驗血、先進檢查及處方藥物，藍十字、MSIG及OneDegree的賠償上限顯著較高。值得注意的是，MSIG及OneDegree將多個保障項目歸納於一個較大的賠償上限內，這種做法較為彈性，有利投保人索償。

OneDegree的年度保障額最高（70,000元），緊隨其後的是PetbleCare及MSIG（約68,000元）。然而，與其他兩款計劃不同，PetbleCare的保額有近九成比重用於住房及手術費用，反映計劃着重較嚴重疾病的保障，所以消費者宜先認識保險特性，切勿單純以保額挑選產品。另外，藍十字及MSIG就表明保障癌症化療，保額分別為15,000和13,750元；而OneDegree就提供一次過的癌症現金10,000元。

至於對貓咪的保障，MSIG的貓計劃不論年度醫療保障額，又或個別項目賠償額，都較其狗計劃低。

寵物保險設共同保險，有咩要注意？【下一頁】 

 

作者：10Life總編輯Chris Pun

以上資訊由10Life提供，更新至2021年7月27日，僅供參考，並不是銷售提議。 

【文章來源：10Life；原題：香港寵物保險比較 保障、保費全披露 ｜ 10Life （2021年7月更新版），已獲授權轉載。】

欄名 : 保險解碼

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