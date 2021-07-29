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【銀色債券2021】銀債明日截止認購　有閒資可重注　專家籲認購40手

收息攻略 15:27 2021/07/29

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第6批銀色債券明（30日）下午2時截止認購，是次銀債設3.5厘「保底息」，並放寬認購年齡至60歲。今次認購反應頗為熱烈，有銀行首日錄得單一客戶斥資250萬元認購，多間銀行表示今次認購金額及人數已超越上一批紀錄。

【銀行券商認購銀債優惠一覽 最多享「8免」 仲有間送盈富滙豐股份：按此

銀債有「長者iBond」之稱，有專家建議60歲以上的長者，可盡用閒資重注認購，且持債3年，每手1萬元穩袋1,050元。另外，子女也可以為合資格父母籌謀一下，始終銀債低風險又有穩定利息收入，為退休長者提供額外現金流也是一個不俗的選擇。

是次銀債發行總額240億元，可按情況加碼至300億元，而個人最高配發金額則為100萬元（即100手）。若銀髮族有意投資銀債，應該認購多少呢？

本報早前報道，在超低息環境下，銀債必遭搶購，相信最終增至300億元，才能滿足避險追息族所需。輝立證券企業融資經理陳英傑建議，申購15手到20手。另外，專欄作家龔成亦在社交媒體指，銀債適合低風險或追求穩定收息的投資者，而利息亦高過定期存款，可視為定存替代品；他更建議，若投資者資產不多，可考慮認購5至10手，亦要同時預留現金；若資產較多，則可認購20至40手。

 

想知道更多銀色債券詳情，即睇銀色債券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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