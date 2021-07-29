亞洲家族辦公室助實現財富傳承

受惠於亞太地區過去十多年經濟高速增長及活躍的資本市場，高淨值人群數量不斷攀升，資產規模也日益增長，對家族辦公室的需求漸趨殷切。

面對全球經濟的複雜多變，金融市場不確定性提升，對於已經建立起財富基礎的亞洲家族而言，傳承的重要性進一步凸顯。未來10年，預計亞洲超高淨值家族將會出現一波巨大的財富繼承浪潮，帶動接近1.9萬億美元的財富轉移。而財富傳承不僅僅是有形資產的傳承，更深層的涉及到價值觀、文化、理念和社會影響力等多方面的傳遞。因此，愈來愈多的高淨值家庭選擇在香港或者新加坡等較為熟悉的亞太地區金融中心成立家族辦公室，更有效率和系統地管理家族事務和財富傳承。

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據Campden Research調查，截至2019年7月，全球約有7300個單一家族辦公室（Single Family Office），較2017年底增長38%。其中，亞太地區數量超過了1300個，同期增長44%，集中在香港和新加坡。

新加坡現時有200個家族辦公室，管理資產規模達200億美元，其家族辦公室數目於2017至2019年以5倍速度增長。至於香港，政府及監管機構正積極促進家族辦公室的發展。香港已具備了良好的經營環境，包括簡單低稅制、健全的監管框架和法律體系，以及成熟的專業服務和人才。作為亞洲領先的國際金融中心和財富管理樞紐，香港兼具完善的金融體系，有條件滿足家族辦公室多元化資產配置的需求。

憑藉「背靠內地、面向全球」的獨特優勢，香港向來是內地企業首選的上市地點。隨着內地財富群體的增長，更多的高淨值人群，尤其是粵港澳大灣區的企業家以香港為基地設立家族辦公室。

德勤與澳洲會計師公會調查顯示，廣東省、香港和澳門有超過45萬個高資產淨值家庭擁有600萬元人民幣以上的可投資產，其累計可投資資產至少高達2.7萬億元人民幣。加上「跨境理財通機制」啟動在即，將帶動更多內地高淨值家族對香港私人財富管理及家族辦公室的渴求，為業界造就新機遇。

【家族辦公室逐漸演變的角色：按此】

雖然亞洲家族辦公室仍處於發展初期，但若把握新經濟、金融科技、可持續發展等新興趨勢，未來定會成為家族辦公室的重點區域。

一方面，數碼化將是亞洲家族辦公室下一步的重點。新冠疫情加速科技的廣泛應用。家族辦公室需要繼續推動營運模式的轉型以盡量實現數碼化，借助人工智能、大數據、區塊鏈等技術，實現綫上綫下整合的服務方式以拉近與家族辦公室客戶的距離。

另一方面，家族辦公室在非財務領域的職能愈加重要。年輕一代的財富繼承者對財富本身的理解和態度與上一代不同，他們更關注財富對社會、生態環境的影響。因此，了解環境、社會和公司治理（ESG）考慮因素的家族辦公室將處於有利地位。而慈善有助於家族價值觀的傳承，可以增強家族整體向心力和凝聚力。

俗話說，「行在當下，贏在未來」。亞洲已成為高淨值人群與財富總額增長最快的區域，而儘早建立家族辦公室可以幫助高淨值人群有計劃地實現家族財富和價值觀世代相傳，並確保家族基業百年長青。

作者：陳秀明 滙豐私人銀行亞太區總監

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