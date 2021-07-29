【職場你點睇】轉工都要阿媽批？咩世代？

各位打工仔，每次轉工前你會不會先與家人商量討論呢？如果家庭內各成員對家庭財政都有不同貢獻的話，都可能會商量一下才會作決定，但單純滙報就可能很多人都不會這樣做。不過最近有打工仔於討論區求助，事主在一間倉務公司工作多年，近日想轉去做與宗教相關的工作，但母親認為沒有出息，是不穩定的工作，並勸他繼續留在原本的工作，不應該離開，並認為一世人打一份工，將來會有長期服務金，認為事主不應該轉工。對於這件事，事主很煩惱，不知如何是好。

對於轉工要得到父母同意，相信有不少人現代人會感到驚訝。這個世代，父母給予兒女的自由度一般都很大，很少會參與工作的選擇。連轉工都要得到父母的同意？大家又會有甚麼看法？

■轉工都要阿媽批准？■

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轉工或是選擇怎樣的工作，每個人都應該有自己的自由，家人的意見可以用作參考，而在尋找工作的過程中，你會慢慢摸索到自己是否喜歡現在的工作，這是旁人無法比你自己更清楚的感覺。有人或許會表示，我只知自己不喜歡那一類型的工作，但我不知道自己喜歡做怎樣的工作，那亦不緊要，只要一直嘗試，你還是有機會可以找到自己喜歡的工作的。希望事主可以尋找到適合個人的工作。

責任編輯：陳玉蓮

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