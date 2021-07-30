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【消費優惠】飲杯慶祝兼幫港隊打氣！　Aeon東奧限定全綫酒類9折

精明消費 09:00 2021/07/30

分享：

香港又增加多一面奧運獎牌，相信大家都又興奮又感動又想飲返杯慶祝！AEON由即日起至8月2日，推出全綫酒類9折優惠，AEON會員買酒類商品仲有5倍積分！

    點擊圖片放大

地點：全綫AEON Stores及AEON Supermarket


撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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