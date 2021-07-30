【消費優惠】飲杯慶祝兼幫港隊打氣！ Aeon東奧限定全綫酒類9折 精明消費 09:00 2021/07/30 分享： 香港又增加多一面奧運獎牌，相信大家都又興奮又感動又想飲返杯慶祝！AEON由即日起至8月2日，推出全綫酒類9折優惠，AEON會員買酒類商品仲有5倍積分！ ▼點擊圖片放大 地點：全綫AEON Stores及AEON Supermarket 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【5000元消費券】Tap & Go拍住賞網購及實體店付款教學 2021/07/29 【5000元消費券】Tap & Go拍住賞網購及實體店付款教學 【東京奧運】AIA賀港隊東奧佳績 免費贈送「香港摩天輪」門票 2021/07/29 【東京奧運】AIA賀港隊東奧佳績 免費贈送「香港摩天輪」門票 【5000元消費券】ELEMENTS加碼獎賞 指定商戶消費滿$2,000可獲$100電子禮券 2021/07/29 【5000元消費券】ELEMENTS加碼獎賞 指定商戶消費滿$2,000可獲$100電子禮券 【消費優惠】大班賀港隊東奧奪金 麵包西餅限時8折 2021/07/29 【消費優惠】大班賀港隊東奧奪金 麵包西餅限時8折 【消費優惠】惠康賀港隊花劍奪金 全綫雪糕雪條額外9折 2021/07/29 【消費優惠】惠康賀港隊花劍奪金 全綫雪糕雪條額外9折 商品 運動 運動員 著數優惠 飲食優惠 學界優惠 積分優惠 付款優惠 運動 香港