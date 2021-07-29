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【收息藍籌股】大市調整後有危就有機？！　盤點可趁低吸納收息藍籌股之選

藍籌股 12:22 2021/07/29

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港股在今個星期初連續兩日大跌逾千點，令投資者的恐慌情緒迅速升溫。不過，常言道「有危就有機」，對於長綫投資者來說，股價回吐未嘗不是一個趁低吸納的機會，尤其是一些股息率高的股份，趁回調低吸的話更有可能在將來「財息兼收」！

本網在藍籌股中進行篩選，得出股息率高於4厘、並在大跌市兩日（26-27日）中錄得回調的股份共有9隻，或許是因為股息率高的緣故，股價回調的幅度大多低於大市2日共8.2%的跌幅，印證了收息股普遍防守力高，即使大市下行亦不會受到太大影響的特性。

【港股波動仲守得住！　11隻有升有息藍籌股：按此

除了兩日跌市的股價變幅外，以下還會列出這9隻股票的股息率，以及今年來的股價變幅等資料，讓大家從中判斷一下是否值得趁低吸納這些股份。

9隻可趁回調吸納的藍籌收息股之選
（按兩日大跌市股價跌幅大至小排序）

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潤地股價逾2年半低位

在這9隻股票之中，在兩日跌市中股價累跌幅度最大的是華潤置地 （01109） ，跌幅達8.4%，28日的收市價為27.35元，其當天的股價更見逾2年半低位。事實上，華潤置地的股價在3月底上過41.3元高位之後就一直下行，今年來股價累跌14.3%。

無獨有偶，隨着內地近期加緊整頓房地產行業，另一隻內房股中國海外發展 （00688） 的股價在兩日的跌市中亦相對大的跌幅，跌幅達4.5%。不過若以今年來的股價變動來看，中國海外發展的股價仍錄3.2%的升勢，而且股息率不俗，截至28日收市錄6.77%。

回調藍籌中移動股息率最高

至於中國移動 （00941） 則為這9隻趁低吸納收息藍籌股中，股息率最高的股票，截至7月28日收市，股息率達6.91%。而在兩日跌市中，股價錄4.1%的回吐，但仍較大市的8.2%跌幅為小，而且今年來股價仍錄7.4%升幅，28日收市報47.7元。

恒地股價跌至近2個月低位

香港地產股的股息率一向不錯，當中恒基地產 （00012） 的股息率有5.1%，雖然在大跌市的兩日，其股價僅累跌1.3%。但由於其股價自6月中到達38.9元高位後，就一直回落至28日收市的35.2元，創近兩個月新低。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 收息之選

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