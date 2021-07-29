【收息基金】分散風險兼賺息　環球大型均衡型股票基金派息高達5厘

港股周一（26日）至周三（28日）累瀉2637點後，表現反覆，港股今日反彈高開逾700點，半日企穩26000點水平。投資世界有句金句：「不要將雞蛋放在同一個籃子裡」，除了投資港股外，投資者亦可透過投資基金，投資其他市場的股份，達到分散風險的效果。環球大型均衡型股票基金配息率高達5厘，1年回報高達25%，能有助投資者兼顧增長及收息的投資目標。

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環球股票基金派息高達5厘

港股走勢反覆，投資者若有意分散投資在其他股票市場，也可考慮選擇投資環球股票基金，分散投資作中長綫的部署。截至6月30日，環球股市今年表現不俗，追蹤23個成熟市場國家的大中型股份表現的MSCI世界指數（MSCI World Index），年初至今回報達13.05%，1年回報達39.04%；相反，追蹤香港市場的大中型股份表現的MSCI香港指數，年初至今回報9.97%，1年回報28.95%，回報遜於MSCI世界指數。

以收息為目標，本網在晨星搜尋派息的環球股票基金，當中環球大型均衡型股票基金，派息高達5厘。以最高派息的景順永續性環球量化基金為例，截至6月30日，其主要投資美股（60%），其次為日本（10.6%）及加拿大（6.1%）。

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該基金最低認購費用為1,500美元，為每月派息，以過去12個月配息率5.1厘計算，投資1萬美元，1年收息510美元。

派息之餘，基金價格的走勢亦相當重要，該基金年初至今回報為15.8%，1年回報則達21.88%。至於同基金組別的表現，亦不乏1年回報達20%的選擇。

■環球大型均衡型股票基金組別派息最高10大基金■

（包括同一基金的不同資產類別）

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留意賺息蝕價風險

投資者需要注意，雖然派息基金定期派息，亦有不少風險要考慮。派息基金派高息的同時，亦要留意基金價格亦會變動，投資派息基金可能會「賺息蝕價」。

此外，投資者需留意派息基金的條款有否列明會「以本派息」，派息基金有可能會使用酌情權，由基金的資本中調動資金派息，即部分派息金額可以來自投資者的投資本金。在這情況下，可導致每股資產淨值即時減少，用作將來投資的本金亦會減少。

責任編輯：李瑩

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