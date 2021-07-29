FENDI男裝店新增一員　Mirror雙子愛上法國長麵包

男性和女性在購物的心理上各有不同。有人說女性多衝動式消費，反觀男性則理性得多，如果這是事實的說話，要男人掏腰包購買時裝可能更是難上加難，所以能夠在市面上開設男裝專門店的品牌，都必須俱備相當實力和背後擁有大批的支持者方可。FENDI的男裝專門店不只一間，最近更梅開二度，在金鐘開設第二間專門店。

▲ FENDI男裝專門店啟動，姜濤（右）和陳卓賢（左）到場，帶來人山人海場面，人氣王當之無愧。（陳卓賢：灰色Baguette Messenger Bag $26,800、姜濤：黑色Baguette Bag售價未定/圖片由品牌提供）

▲ 剛落成的金鐘太古廣場FENDI男裝專門店。（圖片由品牌提供）

作為一個專注於皮草生產的女裝品牌，FENDI的男裝其實自2007年才開始發力，當時由已故的Karl Lagerfeld負責女裝，男裝則交由品牌的家族成員Silvia Venturini Fendi負責大改革，在米蘭男裝周舉行首場男裝騷，多年過後，FENDI的男裝早已成為男裝high fashion範疇裏不可缺少的一員。

▲ 過往FENDI手袋的售價都以萬元起，但今次這個真皮迷你Flat Baguette Micro手袋售價絕對是個驚喜。（$5,100/圖片由品牌提供）

▲ 不要忘記吳肇軒（左）、朱鑑然（中）和胡子彤（右） 3人均是近年電影界的新力軍，他們同時拿著的是用上環保尼龍縫製成的大型Baguette Messenger Bag。（各 $18,200/圖片由品牌提供）

▲ 今天的手袋市場競爭非常激烈，一本正經，設計四平八穩的手袋，已經難以爭取收視，而這個名為Vertical Box的真皮小盒子，正好為市場上帶來衝擊。（$12,000/圖片由品牌提供）

▲ 用上品牌招牌黃色的Fendi Pack Backpack，背囊的造型同樣有別於大家耳熟能詳的款式，值得一讚。（$23,800/圖片由品牌提供）

▲ 用上品牌招牌黃色的Fendi Pack Backpack，背囊的造型同樣有別於大家耳熟能詳的款式，值得一讚。（$23,800/圖片由品牌提供）

▲ 今天的手袋市場競爭Vertical Box真皮小盒子，亦有橫向的款式可供選擇。（售價未定/圖片由品牌提供）

而作為時裝界秋季系列的開始，品牌主打的配飾袋子再一次落在經典的Baguette Bag身上（設計靈感來自法國長麵包），但今回Silvia Venturini Fendi卻將這個本是女只有女性能夠享用的手袋，變成了體積更大的真皮或ECONYL環保尼龍版本，對於以前認為Baguette Bag過於女性化的男生，今次可以說是真真正正擁抱這條「法國長麵包」的時候。

地址：金鐘太古廣場二期2樓223店（ 2630 9385）