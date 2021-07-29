FENDI男裝店新增一員　Mirror雙子愛上法國長麵包

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亞洲家族辦公室助實現財富傳承
男性和女性在購物的心理上各有不同。有人說女性多衝動式消費，反觀男性則理性得多，如果這是事實的說話，要男人掏腰包購買時裝可能更是難上加難，所以能夠在市面上開設男裝專門店的品牌，都必須俱備相當實力和背後擁有大批的支持者方可。FENDI的男裝專門店不只一間，最近更梅開二度，在金鐘開設第二間專門店。
作為一個專注於皮草生產的女裝品牌，FENDI的男裝其實自2007年才開始發力，當時由已故的Karl Lagerfeld負責女裝，男裝則交由品牌的家族成員Silvia Venturini Fendi負責大改革，在米蘭男裝周舉行首場男裝騷，多年過後，FENDI的男裝早已成為男裝high fashion範疇裏不可缺少的一員。
而作為時裝界秋季系列的開始，品牌主打的配飾袋子再一次落在經典的Baguette Bag身上（設計靈感來自法國長麵包），但今回Silvia Venturini Fendi卻將這個本是女只有女性能夠享用的手袋，變成了體積更大的真皮或ECONYL環保尼龍版本，對於以前認為Baguette Bag過於女性化的男生，今次可以說是真真正正擁抱這條「法國長麵包」的時候。
地址：金鐘太古廣場二期2樓223店（ 2630 9385）
撰文 : 何偉雄
欄名 : 型男玩物誌