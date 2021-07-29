  • 28°C
香港時間 : 2021729日 (週四) 16:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

FENDI男裝店新增一員　Mirror雙子愛上法國長麵包

博客 15:49 2021/07/29

分享：

男性和女性在購物的心理上各有不同。有人說女性多衝動式消費，反觀男性則理性得多，如果這是事實的說話，要男人掏腰包購買時裝可能更是難上加難，所以能夠在市面上開設男裝專門店的品牌，都必須俱備相當實力和背後擁有大批的支持者方可。FENDI的男裝專門店不只一間，最近更梅開二度，在金鐘開設第二間專門店。

FENDI男裝專門店啟動，姜濤（右）和陳卓賢（左）到場，帶來人山人海場面，人氣王當之無愧。（陳卓賢：灰色Baguette Messenger Bag $26,800、姜濤：黑色Baguette Bag售價未定/圖片由品牌提供）

剛落成的金鐘太古廣場FENDI男裝專門店。（圖片由品牌提供）

作為一個專注於皮草生產的女裝品牌，FENDI的男裝其實自2007年才開始發力，當時由已故的Karl Lagerfeld負責女裝，男裝則交由品牌的家族成員Silvia Venturini Fendi負責大改革，在米蘭男裝周舉行首場男裝騷，多年過後，FENDI的男裝早已成為男裝high fashion範疇裏不可缺少的一員。

過往FENDI手袋的售價都以萬元起，但今次這個真皮迷你Flat Baguette Micro手袋售價絕對是個驚喜。（$5,100/圖片由品牌提供）

不要忘記吳肇軒（左）、朱鑑然（中）和胡子彤（右） 3人均是近年電影界的新力軍，他們同時拿著的是用上環保尼龍縫製成的大型Baguette Messenger Bag。（各 $18,200/圖片由品牌提供）

今天的手袋市場競爭非常激烈，一本正經，設計四平八穩的手袋，已經難以爭取收視，而這個名為Vertical Box的真皮小盒子，正好為市場上帶來衝擊。（$12,000/圖片由品牌提供）

用上品牌招牌黃色的Fendi Pack Backpack，背囊的造型同樣有別於大家耳熟能詳的款式，值得一讚。（$23,800/圖片由品牌提供）

用上品牌招牌黃色的Fendi Pack Backpack，背囊的造型同樣有別於大家耳熟能詳的款式，值得一讚。（$23,800/圖片由品牌提供）

今天的手袋市場競爭Vertical Box真皮小盒子，亦有橫向的款式可供選擇。（售價未定/圖片由品牌提供）

而作為時裝界秋季系列的開始，品牌主打的配飾袋子再一次落在經典的Baguette Bag身上（設計靈感來自法國長麵包），但今回Silvia Venturini Fendi卻將這個本是女只有女性能夠享用的手袋，變成了體積更大的真皮或ECONYL環保尼龍版本，對於以前認為Baguette Bag過於女性化的男生，今次可以說是真真正正擁抱這條「法國長麵包」的時候。
地址：金鐘太古廣場二期2樓223店（ 2630 9385）

撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

Farfetch時裝郵購網站由線上走到線下？　開實體店只為做宣傳？
2021/07/22
Farfetch時裝郵購網站由線上走到線下？　開實體店只為做宣傳？
Emporio Armani推R-EA環保系列　百分百落實環保愛護地球責任
2021/07/16
Emporio Armani推R-EA環保系列　百分百落實環保愛護地球責任
Montblanc X Maison Kitsune當狐狸登上雪山　Camo Fox圖案成另類Monogram印花
2021/07/08
Montblanc X Maison Kitsune當狐狸登上雪山　Camo Fox圖案成另類Monogram印花

你可能感興趣

Farfetch時裝郵購網站由線上走到線下？　開實體店只為做宣傳？
17:26 2021/07/22
Farfetch時裝郵購網站由線上走到線下？　開實體店只為做宣傳？
Emporio Armani推R-EA環保系列　百分百落實環保愛護地球責任
15:13 2021/07/16
Emporio Armani推R-EA環保系列　百分百落實環保愛護地球責任
Montblanc X Maison Kitsune當狐狸登上雪山　Camo Fox圖案成另類Monogram印花
16:48 2021/07/08
Montblanc X Maison Kitsune當狐狸登上雪山　Camo Fox圖案成另類Monogram印花

最新專欄文章 更多

California Wine Month 尋找加州名牌以外的抵飲之選
2021/07/23
California Wine Month 尋找加州名牌以外的抵飲之選
豪華跑格混能房車　凌志 IS300h Ultimate
2021/07/23
豪華跑格混能房車　凌志 IS300h Ultimate
【歐洲電影】Netflix新上映驚慄片《經典恐怖故事》結局二度逆轉兼暗藏彩蛋
2021/07/23
【歐洲電影】Netflix新上映驚慄片《經典恐怖故事》結局二度逆轉兼暗藏彩蛋
Farfetch時裝郵購網站由線上走到線下？　開實體店只為做宣傳？
2021/07/22
Farfetch時裝郵購網站由線上走到線下？　開實體店只為做宣傳？
TAG Heuer Connected智能腕錶加入Super Mario　5個不同造型鼓勵用家運動
2021/07/22
TAG Heuer Connected智能腕錶加入Super Mario　5個不同造型鼓勵用家運動
ViuTV 胡子彤 朱鑑然 吳肇軒 陳卓賢 姜濤 Mirror 太古廣場 Pacific Place 消費資訊 消費種類

下一篇文章

亞洲家族辦公室助實現財富傳承
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 股市波動時你應該投資嗎？
股市波動時你應該投資嗎？
博客 - 亞洲家族辦公室助實現財富傳承
亞洲家族辦公室助實現財富傳承
博客 - 按揭保險的投資應用　如何完成物業「一開二」大計
按揭保險的投資應用　如何完成物業「一開二」大計
博客 - 【退休理財】不想成為「苦老族」　自製長糧保障有妙計
【退休理財】不想成為「苦老族」　自製長糧保障有妙計
博客 - 消費分期點解會成為信用卡救兵？　用3間銀行例子話你知
消費分期點解會成為信用卡救兵？　用3間銀行例子話你知
博客 - 【理財個案】36歲家庭月入5萬　50萬砌收息增長組合
【理財個案】36歲家庭月入5萬　50萬砌收息增長組合