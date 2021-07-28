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【5000元消費券】8月1日拎消費券兼撐港隊　新地12商場派能量飲品

精明消費 18:15 2021/07/28

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這個星期全城沸騰，因為港隊奪金又奪銀！港隊花劍選手張家朗奪得香港時隔25年後首面金牌後，全城奧運熱情進一步升溫！

6000支能量飲品免費派

本周日早上將迎來「劍神」張家朗聯同隊友蔡俊彥、張小倫及吳諾弘出戰男子花劍團體賽，加上當日電子消費券首2,000元首日派發，新地12大商場（東港城、上水廣場、北角匯、Mikiki、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、life@KCC、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場）將於8月1日起準備了逾6000支能量飲品免費派發，齊齊為港隊加倍能量！

為讓香港市民齊齊舉杯慶祝香港勇奪今屆第一金，新地7個直播商場亦將送出1000支香檳式汽酒，供The Point會員以低至1000分及各場指定消費金額換領！電子消費券首二千元將於同日陸續發放，12大商場更聯手推出「消費券賞上賞」，The Point by SHKP會員使用4大指定電子消費券支付工具，並於場內消費滿2,000元，即可獲回贈總值高達200元的購物餐飲贈券，兼同時賺取The Point會員積分！3大獎賞合共逾萬份賀禮。

 

責任編輯：陳玉蓮

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